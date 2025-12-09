Powrót na stronę główną

Polka zdecydowała. Jedzie na "igrzyska śmierci". "Ludzie umierali"
Kontrowersyjny projekt Enhanced Games przyciąga coraz więcej sportowców. Wśród nich są medaliści mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich, choć ten występ przekreśli ich dalszą karierę w sporcie. W poniedziałek 8 grudnia ogłoszono listę kolejnych zawodników chcących zmierzyć się w zawodach bez ograniczeń związanych z badaniami antydopingowymi. Pojawiło się na niej nazwisko polskiej pływaczki.
Enhanced Games to pomysł australijskiego biznesmena Arona D'Souzy. Polega on na sprawdzeniu jakie wyniki można osiągać przy nieograniczonym dostępie do preparatów dopingujących. Zawody mają odbyć się w trzech sportach - lekkoatletyce, podnoszeniu ciężarów oraz pływaniu.

Impreza zaplanowana na maj przyszłego roku wywołuje liczne kontrowersje. "MKOl i WADA łapią się za głowy, twierdząc, że w imię interesu kilku biznesmenów umierać będą złaknieni pieniędzy i medali sportowcy. Same igrzyska nie będą zaś "ulepszone", a zamienią się w "igrzyska śmierci" - tak o tej inicjatywie pisaliśmy w lutym zeszłego roku.

I rzeczywiście, organizacje potępiają pomysł nielimitowanego dostępu do środków dopingujących. "Fizyczne oraz psychiczne obciążenie środkami dopingującymi, które dotknęło sportowców w ostatnich latach, było znaczące. Ludzie umierali" - można było przeczytać w komunikacie WADA, którego prezydentem jest Witold Bańka. Swój sprzeciw wyraził również Sebastian Coe, przewodniczący World Athletics. Z kolei międzynarodowa federacja pływacka zapowiedziała, że zawodnicy startujący w Enhanced Games nie będą mogli uczestniczyć z organizowanych przez nią imprez.

Projekt jednak nie zatrzymuje się i przyciąga kolejnych sportowców. W poniedziałek 8 grudnia w mediach społecznościowych Enhanced Games poinformowało, że siedmioro zawodników przyłączyło się do projektu. Wśród nich jest polska pływaczka, Natalia Fryckowska. W swojej karierze kilkukrotnie była finalistką mistrzostw Polski, startowała również na igrzyskach europejskich w 2015 roku.

Sławy lgną do igrzysk dopingowiczów

Nie można powiedzieć, że projekt nie przyciąga zainteresowania - nawet wśród utytułowanych atletów. Do tej pory udział w zawodach Enhanced Games zapowiedziało trzech medalistów olimpijskich. Dwóch z nich to pływacy. James Magnussen zdobył srebro na 100m stylem dowolnym oraz dwa brązowe medale w sztafetach. Ben Proud z kolei w swoim dorobku ma srebro na 50m stylem dowolnym.

Najbardziej znanym jest jednak sprinter Fred Kerley, który jest zdobył dwa medale olimpijskie w biegu na 100m - srebrny w Paryżu i brązowy w Tokio. W tej konkurencji w 2022 roku zdobył złoty medal mistrzostw świata. Amerykanin w sierpniu został zawieszony za nieprawidłowości w podawaniu miejsca pobytu, co uniemożliwia przeprowadzenie kontroli antydopingowej. Takie zawieszenie zazwyczaj poprzedza nawet dwuletnią dyskwalifikację.

