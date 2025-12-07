Niebywałe, co zrobiła Polka! Na 70 metrów przed metą traciła ponad 3 sekundy

Już przed występem Kozan niedziela była dla Polski bardzo udanym dniem na mistrzostwach Europy w pływaniu w Lublinie. Pierwsze złoto zdobyła dla nas Katarzyna Wasick, zwyciężając rywalizację na 50 metrów stylem dowolnym. Zaś bracia Michał oraz Krzysztof Chmielewscy dołożyli srebro (Krzysztof) oraz brąz (Michał) na 200 metrów stylem motylkowym. Bliźniacy studiują na co dzień na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, tak samo jak Justina Kozan, która ruszyła do wodnego boju niedługo po nich.

Kozan płynęła sobie spokojnie daleko za liderkami. Taki był plan

Polka amerykańskiego pochodzenia już w eliminacjach pokazała, że może powalczyć w Lublinie o medal. Do finału weszła z piątym najlepszym czasem na 400 m stylem grzbietowym (4:34.68), ale biorąc pod uwagę, iż na tych mistrzostwach rozprawiła się już z 19-letnim rekordem Otylii Jędrzejczak na 200 m stylem dowolnym, można było się spodziewać, że w finale może być jeszcze lepiej. I było. Jednak skali nikt nie mógł się spodziewać.

Przez długi czas nie wyglądało na to, by Kozan mogła powalczyć o coś więcej niż brąz. Polka przez większość dystansu trzymała się środka stawki, pilnując jedynie, by podium nie odpłynęło za daleko. Gdy do finiszu zostało 325 metrów, Kozan traciła ponad 3 sekundy do prowadzącej Hiszpanki Emmy Carrasco Cadens, ale do jej rodaczki na drugim miejscu Alby Vazquez Ruiz już tylko 0,59 s, więc srebro wydawało się w zasięgu. Jednak Polka wcale nie miała na nie ochoty.

Kosmiczne przyspieszenie w końcówce! Złoto i rekord!

Kozan na ostatnich trzech długościach pokazała, dlaczego jak dotąd płynęła tak "ekonomicznie". Niebywale wręcz przyspieszyła, a jej strata do Hiszpanek malała z każdym metrem. Carrasco Caden kompletnie opadła z sił i z jej ponad trzysekundowej przewagi szybko nic nie zostało. Polka dłużej musiała radzić sobie z Vazquez Ruiz, lecz nie było już takiej hiszpańskiej, ani żadnej innej siły, która mogłaby ją powstrzymać.

Po fenomenalnym finiszu Justina Kozan została mistrzynią Europy na 400 m stylem grzbietowym na krótkim basenie! Rozniosła przy okazji "pełnoletni", bo 18-letni rekord Polski Katarzyny Baranowskiej na tym dystansie. Od 2007 roku wynosił on 4:31.89. Teraz to 4:28.56! Złoto Kozan to ósmy polski medal w Lublinie i drugi złoty.

