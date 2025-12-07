Wywalczyła dwa medale dla Polski. Oto, z czym się mierzy. "Muszę z czegoś żyć"

W dniach 2-7 grudnia br. Lublin jest gospodarzem mistrzostw Europy w pływaniu. Do tej pory Polska zdobyła cztery medale, z czego dwa z nich pierwszego dnia. Najpierw kobieca sztafeta (skład: Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz, Julia Maik, Barbara Leśniewska) zdobyła brązowy medal na krótkim basenie - 4x50 m stylem dowolnym. Na tym samym dystansie męska sztafeta sięgnęła po srebro (skład: Piotr Ludwiczak, Ksawery Masiuk, Kamil Sieradzki, Mateusz Chowaniec). Później brązowy medal wywalczyła polska sztafeta mieszana, a Kamil Sieradzki wywalczył brązowy medal na 200 m stylem dowolnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Sztafeta mieszana 4x50 metrów stylem zmiennym z brązem mistrzostw świata! Katarzyna Wasick: Do końca wierzyłam

Polka straci wsparcie finansowe od federacji? "Bez wsparcia byłoby trudno"

Wasick nie zdobyła jeszcze medalu w indywidualnej rywalizacji na mistrzostwach Europy. Polka jednak może stracić finansowanie od Polskiego Związku Pływackiego. Federacja wydaje 500 tys. złotych rocznie na utrzymanie przygotowań Wasick.

- Myślę, że moimi startami na mistrzostwach Europy udowodniłam, że jestem warta dalszego wsparcia. Będę ciężko pracować, by pojechać na moje szóste igrzyska olimpijskie i tam również chcę walczyć o najwyższe cele. Bez wsparcia byłoby mi bardzo trudno. Muszę z czegoś żyć. To nie tak, że mogę żyć tylko treningami. Mój trener przyjechał ze mną z USA na ME do Lublina. Mam w nim duże wsparcie, a każdy start traktujemy bardzo poważnie. Chciałabym dalej móc trenować na takim poziomie - mówiła Wasick, cytowana przez serwis WP SportoweFakty.

Od lat Wasick przygotowuje się do zawodów w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej trenerem jest Ozzie Quevedo. Pływaczka mieszka w Dallas i do tej pory jest jedyną zawodniczką, która miała indywidualny tok przygotowań. Wspomniane źródło dodaje, że roczny budżet Polskiego Związku Pływackiego wynosi dziewięć mln złotych.

Ostatnio Wasick wróciła z igrzysk olimpijskich w Paryżu bez medalu, a także nie zdobyła medalu na mistrzostwach świata w Singapurze.

Zobacz też: Rosjanie chcieli przyjechać do Polski. "Chciano nam narzucić"

Niedziela to ostatni dzień rywalizacji na mistrzostwach Europy. Wasick wystąpi w finale na 50 m stylem dowolnym. Wcześniej wycofała się z rywalizacji na 100 m kraulem.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU