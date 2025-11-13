Jeden z najsłynniejszych sportowców świata zmienił się nie do poznania

Michael Phelps to multimedalista i jedna z najważniejszych postaci w historii nowożytnych igrzysk olimpijskich. Żaden sportowiec nie zdobył tyle olimpijskich krążków co amerykański pływak. Phelps to 23-krotny mistrz olimpijski, który łącznie w dorobku ma 28 olimpijskich medali. Jego postać postanowił przypomnieć portal klix.ba.

Michael Phelps zmienił się nie do poznania. "Jego wizerunek..."

"Najbardziej utytułowany olimpijczyk wszech czasów zmienił się pod względem fizycznym od czasów swojej największej chwały, a jego wizerunek nie jest już tak schludny jak kiedyś. Teraz ma dłuższe włosy związane w kucyk, a gęsta broda ukrywa świeżo ogoloną twarz po czasach rywalizacji" - czytamy.

Kariera Phelpsa na dobre rozpoczęła się w 2000 roku, gdy w wieku 15 lat poleciał na igrzyska olimpijskie do Sydney. Pierwsze olimpijskie sukcesy przyszły cztery lata później. Na IO 2004 w Atenach zdobył osiem medali, w tym sześć złotych i dwa brązowe. Osiem kolejnych złotych krążków przywiózł w 2008 roku z Pekinu. Sześciokrotnie stawał na podium igrzysk w Londynie w 2012 roku. Wywalczył wówczas pięć złotych krążków i jeden brązowy. Sześć razy świętował także w Rio de Janeiro w 2016 roku. Wówczas zdobył pięć złotych medali i jeden srebrny.

Dominację Phelpsa podkreśla fakt, że aż ośmiokrotnie wybierano go pływakiem roku na świecie. To osiągnięcie przypadało mu w udziale w latach: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2016.

Jak dziś wygląda jego życie? "Po przejściu na emeryturę zajął się innymi sportami i zawodami, np. golfem i pokerem. Ze swoją żoną Nicole Johnson ma czterech synów" - kwituje wspomniany wyżej portal.