Jeden z najsłynniejszych sportowców świata zmienił się nie do poznania

Michael Phelps to multimedalista i jedna z najważniejszych postaci w historii nowożytnych igrzysk olimpijskich. Żaden sportowiec nie zdobył tyle olimpijskich krążków co amerykański pływak. Phelps to 23-krotny mistrz olimpijski, który łącznie w dorobku ma 28 olimpijskich medali. Jego postać postanowił przypomnieć portal klix.ba.
"Najbardziej utytułowany olimpijczyk wszech czasów zmienił się pod względem fizycznym od czasów swojej największej chwały, a jego wizerunek nie jest już tak schludny jak kiedyś. Teraz ma dłuższe włosy związane w kucyk, a gęsta broda ukrywa świeżo ogoloną twarz po czasach rywalizacji" - czytamy.
Kariera Phelpsa na dobre rozpoczęła się w 2000 roku, gdy w wieku 15 lat poleciał na igrzyska olimpijskie do Sydney. Pierwsze olimpijskie sukcesy przyszły cztery lata później. Na IO 2004 w Atenach zdobył osiem medali, w tym sześć złotych i dwa brązowe. Osiem kolejnych złotych krążków przywiózł w 2008 roku z Pekinu. Sześciokrotnie stawał na podium igrzysk w Londynie w 2012 roku. Wywalczył wówczas pięć złotych krążków i jeden brązowy. Sześć razy świętował także w Rio de Janeiro w 2016 roku. Wówczas zdobył pięć złotych medali i jeden srebrny.
Dominację Phelpsa podkreśla fakt, że aż ośmiokrotnie wybierano go pływakiem roku na świecie. To osiągnięcie przypadało mu w udziale w latach: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2016.
Jak dziś wygląda jego życie? "Po przejściu na emeryturę zajął się innymi sportami i zawodami, np. golfem i pokerem. Ze swoją żoną Nicole Johnson ma czterech synów" - kwituje wspomniany wyżej portal.
