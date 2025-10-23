Minister Putina zapowiedział skargę przeciwko Polsce. "Jawne pogwałcenie"

Odkąd trwa wojna na Ukrainie, rosyjscy sportowcy są wykluczeni z większości dyscyplin. Niedawno narciarze z tego kraju zostali odsunięci od udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Jednak nie wszędzie tak jest. Pływacy z Rosji oraz Białorusi mogą startować w mistrzostwach Europy czy świata. Tylko pod neutralną flagą co prawda, ale wciąż. Jednak nasz kraj nie zamierzał się tym przejmować.
Na początku grudnia w Lublinie odbędą się mistrzostwa Europy na krótkim basenie. Polska zdecydowała, że nie ma najmniejszego zamiaru wpuszczać Rosjan do kraju. W efekcie tych zapowiedzi tamtejsi pływacy sami zrezygnowali z udziału, a prezydent tamtejszej federacji sportów wodnych Dmitrij Mazepin twierdził, że to decyzja o podłożu politycznym. On jednak nie groził Polsce konsekwencjami. Co innego Michaił Diegtiariew. Minister sportu, a także szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego otwarcie zapowiedział skargę do MKOl-u.
- Decyzja Polaków o niewpuszczeniu Rosjan do kraju na mistrzostwa Europy to jawne pogwałcenie wszelkich wartości olimpijskiej rywalizacji. W związku z tym Rosyjski Komitet wyśle pismo do prezydentki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirstie Coventry z żądaniem oceny takiego zachowania i podjęcia wobec Polski równie drastycznych środków, co niedawno wobec Indonezji - powiedział Degtiarew cytowany przez portal matchtv.ru.
Przypomnijmy, że Indonezja podjęła decyzję o niewpuszczeniu do swojego kraju zawodniczek z Izraela na mistrzostwa świata w gimnastyce. W efekcie MKOl postanowił ich ukarać. Zaapelował do wszystkich światowych federacji, by nie organizowały w przyszłości żadnych dużych imprez w Indonezji, a także zapowiedział odrzucenie ewentualnych starań Indonezyjczyków o organizację igrzysk. Kraj ten miał być zainteresowany urządzeniem u siebie IO 2036.
