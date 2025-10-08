Oto różnica wieku między Otylią Jędrzejczak a jej partnerem. "To nie było przeszkodą"

Mało kto z polskich sportowców w pierwszej połowie XXI wieku przynosił kibicom tyle radości, co Otylia Jędrzejczak. Nasza reprezentantka swego czasu rozdawała karty na światowej scenie pływania, przede wszystkim stylem motylkowym. Jej koronnym dystansem zawsze było 200 metrów. To m.in. dwukrotna mistrzyni świata (2003, 2005) i aż ośmiokrotna (licząc basen długi oraz krótki) mistrzyni Europy na 200 metrów. Oczywiście najcenniejszym osiągnięciem w jej bogatym dorobku jest mistrzostwo olimpijskie z Aten z 2004 roku. Polka zdobyła wówczas w Grecji także dwa srebra (na 100 m motylkowym i 400 m dowolnym). Do dziś to ostatnie medale dla naszego kraju w pływaniu.

Polityka, telewizja, fundacja. Wielozadaniowość motywem przewodnim w życiu Jędrzejczak

Po zakończeniu kariery w 2014 roku Jędrzejczak próbowała w życiu różnych rzeczy. Próbowała choćby zdobyć mandat do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, ale to nie zakończyło się sukcesem. Ma też w swoim życiu przygodę z showbiznesem, gdyż w 2015 roku była jurorką w programie "Celebrity Splash", w którym celebryci próbowali swych sił w skokach do wody. Utworzyła też własną fundację, poprzez którą wspiera młodych sportowców realizowaniem różnych projektów. Zaś od 2021 roku ponownie ściśle związana jest z pływaniem, jako że pełni rolę prezeski Polskiego Związku Pływackiego.

Jędrzejczak ma młodszego partnera. Sama ucina dyskusję w tej sprawie

Przede wszystkim jednak ma w pełni ułożone życie prywatne. Jej partnerem jest były koszykarz Paweł Przybyła, którego poznała w 2015 roku już po karierze. - Paweł poznał mnie, gdy już nie pływałam, inaczej patrzyłam na życie, byłam bardziej otwarta, nie tylko skupiona na treningu. Tworzyłam już projekty dla dzieci i młodzieży, spełniałam się w tej roli. Paweł zaczął mnie w tym wspierać, bo sam pracował z dziećmi - mówiła w 2019 roku w rozmowie z magazynem "Viva!".

Niektórzy zastanawiali się, czy jakiś wpływ na ich związek ma różnica wieku. Jędrzejczyk jest starsza od męża o cztery lata. Była pływaczka jednak wiele razy dawała do zrozumienia, że znaczenia to nie ma żadnego. - Nigdy nie było to dla mnie przeszkodą. Uważam, że w życiu i w związku nie chodzi o wiek tylko o sposób, w jaki się porozumiewamy, jak się komunikujemy, jak tworzymy wspólnie dom, pokonujemy przeszkody - powiedziała w programie "Taka jak ty".

Przybyła i Jędrzejczyk nigdy nie wzięli ślubu, gdyż jak przyznawała sama mistrzyni olimpijska, nie było im to do niczego potrzebne. Najważniejsze są dla nich ich dzieci, a doczekali się dwójki: córki Marcelony (ur. 2017) oraz syna Grzegorza (ur. 2019).