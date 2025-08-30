Mistrzyni przyjechała na poród i przeżyła horror. "Odesłali nas do domu"

Szwedzka pływaczka pierwsze międzynarodowe sukcesy zaczęła osiągać jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. W 2009 roku podczas zawodów w Rzymie została mistrzynią świata. Od tamtego czasu powtórzyła ten sukces wielokrotnie, a także zdobywała medale igrzysk oraz biła rekordy globu. Jej długowieczność oraz dominacja sprawiły, że jest powszechnie uważana za najlepszą krótkodystansową pływaczkę w historii.
Przejmujące wyznanie gwiazdy. Sarah Sjostrom się otworzyła
Po kilkunastu latach sukcesów Szwedka uznała, że przyszedł czas, żeby zająć się życiem rodzinnym. Zawiesiła karierę, a w sierpniu 2025 roku na świat przyszedł jej syn. Jak się okazuje: Sjostrom urodziła nie w placówce medycznej, ale w drodze do szpitala. O wszystkim opowiedziała na Instagramie.
- Pięć godzin przed tym, jak się urodził, pojechaliśmy do szpitala. Czułam, że jestem blisko. Ale odesłali nas z powrotem do domu, bo uznano, że wciąż pozostało mi trochę czasu. Tuż po tym, jak dotarłam do mieszkania, sytuacja zmieniła się w mgnieniu oka. Ból zaczął być przytłaczający, zaczęłam krwawić i zadzwoniliśmy do szpitala, z którego właśnie wróciliśmy - napisała Szwedka.
ZOBACZ TEŻ: Polak z medalem mistrzostw świata! Rekord legendy pobity po 16 latach
Sjostrom usłyszała, że pojawi się po nią karetka, która zabierze ją do szpitala, ale... innego. Placówka, w której wcześniej przebywała Szwedka i która była bliżej jej mieszkania, miała być przepełniona.
- Jazda do szpitala wydłużała się w nieskończoność. [...] Ból był nie do opisania, a było już za późno, żeby brać przepisane leki przeciwbólowe. Naprawdę zaczynałam myśleć, że tego nie przetrwam. Kiedy dotarliśmy na miejsce, drzwi karetki zostały otworzone przez medyków, a nasze dziecko było już na świecie. Urodził się w chaosie, tuż przed szpitalem, w karetce. Ten moment zmienił wszystko - kiedy trzymałam go na piersi i usłyszałam jego pierwszy płacz. Od niewyobrażalnego bólu i strachu do najbardziej magicznej chwili naszego życia. To było traumatyczne i magiczne jednocześnie - podsumowała mistrzyni olimpijska.
Sjostrom zapowiedziała wcześniej, że prawdopodobnie nie skończy kariery sportowej. Jako matka będzie chciała wrócić do startów na największej scenie i wystąpić na igrzyskach w 2028 roku.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!