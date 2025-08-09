Tyle polski rząd płaci Otylii Jędrzejczak. Przelewają jej co miesiąc

Otylia Jędrzejczak na przełomie XX i XXI wieku osiągnęła gigantyczne sukcesy pływackie. Szczytem jej możliwości były igrzyska w Atenach, gdzie zdobyła złoto w rywalizacji na 200 m st. motylkowym oraz srebro na 100 m st. motylkowym i na 400 m st. dowolnym. To połowa ogólnego olimpijskiego dorobku Polski w tej dyscyplinie i jedyne takie osiągnięcia w XXI w. (Rafał Szukała zdobył srebro w 1992 r., Agnieszka Czopek brąz w 1980 r., a Artur Wojdat brąz w 1988 r.).

Otylia Jędrzejczak pobiera emeryturę olimpijską. Oto wysokość świadczenia

Z tego tytułu przysługuje Jędrzejczak emerytura olimpijska. Dostaje ją dożywotnio każdy sportowiec, który ma w dorobku jakikolwiek medal olimpijski, ukończył 40 lat, zakończył karierę i nie był zawieszony za stosowanie dopingu. Kobieta urodziła się 13 grudnia 1983 r., zatem obecnie ma 41 lat, spełnia też inne wspomniane wcześniej kryteria.

O jakich pieniądzach mowa? W 2025 r. wysokość emerytury olimpijskiej to 4967,95 zł brutto miesięcznie. Kwota co roku może się zmieniać i jest ustalana na podstawie kwoty bazowej dla członków służby cywilnej, pomnożonej przez współczynnik 1,8. Dla porównania w 2024 r. mistrzyni z Aten otrzymywała miesięcznie 4203,04 zł brutto.

Otylia Jędrzejczak po zakończeniu kariery aktywnie działa na rzecz pływania

Dla byłej pływaczki to jedno ze źródeł dochodu. Po zakończeniu kariery została ona przy "swoim" sporcie i od 2021 r. jest prezeską Polskiego Związku Pływackiego. Ponadto zasiada we władzach światowej federacji pływackiej World Aquatics - w tym roku uzyskała reelekcję, więc pozostanie w nich przynajmniej do 2029 r.

Tak mocną pozycję w środowisko Otylia Jędrzejczak w sporej mierze zawdzięcza swoim zawodniczym sukcesom. Poza trzema medalami olimpijskimi może pochwalić się ośmioma krążkami mistrzostw świata (dwa złota i po trzy srebra oraz brązy, wliczając te na basenie 25 m) oraz 15 medalami mistrzostw Europy (osiem złot, cztery srebra i trzy brązy, doliczając basen 25 m).