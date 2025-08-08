Jest medal! Polak przeszedł do historii. Pobił rekord świata

World Games to międzynarodowa impreza, podczas której możemy obserwować rywalizacje w dyscyplinach niemieszczących się w program igrzysk olimpijskich. Zarówno tych dobrze znanych na świecie - jak lacrosse, snooker czy karate. Jak i kompletnie niszowych - typu wyścigi dronów czy bieg na orientację. Sześć lat temu te zawody zawitały do Wrocławia, a w tym roku są organizowane w chińskim Chengdu. Bierze w nich udział około 5000 sportowców z ponad 100 krajów.

REKLAMA

Zobacz wideo Amanda Moura Pietrzak o Ewie Pajor: Ona jest moją inspiracją

Kacper Majchrzak rekordzistą świata. Sukces Polaka

W tegorocznej edycji World Games pojawił się Kacper Majchrzak, czyli trzykrotny olimpijczyk - z Londynu, Rio de Janeiro oraz Tokio. Jego dyscyplina, ratownictwo, liczy sobie szesnaście osobnych konkurencji. Polak startował w wyścigu na 100 metrów - miał za zadanie wyłowić manekina z basenu, a następnie "dobić" z nim do ściany w jak najlepszym czasie.

ZOBACZ TEŻ: Polak z medalem mistrzostw świata! Rekord legendy pobity po 16 latach

Majchrzak zaprezentował się w Chengdu wprost znakomicie. Nie tylko zdobył złoty medal, pokonując m.in. Francesco Ippolito (złoty medalista World Games 2022) oraz Simone Locchiego, ale pobił o dwie setne rekord świata. Od dzisiaj będzie on wynosił 57.64 sekundy. A co ciekawe, 32-latek wcale początkowo nie liderował wyścigowi - w połowie dystansu był "dopiero" trzeci.

Warto przy tym podkreślić, że w karierze pływackiej Polak nie był przyzwyczajony do wygrywania międzynarodowych imprez. Sięgał co prawda po krążki mistrzostw Europy, Uniwersjady czy światowych wojskowych igrzysk sportowych, ale wyłącznie srebrne oraz brązowe. Teraz natomiast może świętować tytuł mistrza i rekordzisty.