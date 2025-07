Polak z medalem mistrzostw świata! Rekord legendy pobity po 16 latach

Krzysztof Chmielewski był jedną z największych polskich nadziei na medal w Singapurze. Już dwa lata temu w japońskiej Fukuoce zdobył srebro na swoim koronnym dystansie 200 metrów stylem motylkowym. To także mistrz świata juniorów oraz dwukrotny mistrz Europy juniorów na tym dystansie, zaś na igrzyskach w Paryżu otarł się o medal (4. miejsce).

REKLAMA

Zobacz wideo Tadej Pogacar na Tour de France

Moc w eliminacjach. Już wtedy było pięknie

Nasz młody reprezentant już w eliminacjach dał sygnał, że jest w niesamowitej formie. Polak zanotował czas 1:52,89 i pobił rekord Polski. Dość stary rekord, bo ustanowiony szesnaście lat temu przez legendarnego Pawła Korzeniowskiego. Ogólnie do finału awansował z drugim czasem, co było jasnym dowodem na to, że stać go co najmniej na powtórzenie wyniku z Fukuoki, jak nie na więcej. Choć akurat zdecydowanym faworytem do złota był Amerykanin Luca Urlando.

Co za forma Chmielewskiego! Przed nim już tylko najwięksi

W środowym finale nasz reprezentant rzeczywiście przypłynął dość daleko za będącym poza zasięgiem wszystkich zawodnikiem z USA. Jednak sam spisał się znakomicie, gdyż tak naprawdę jako jedyny był w stanie jakkolwiek zbliżyć się do Urlando, a w dodatku po raz kolejny na tych mistrzostwach pobił, tym razem już własny, rekord Polski. Wyśrubował go do poziomu 1:52,64. Amerykanin wygrał z czasem 1:51,87, za to reszta stawki przypłynęła daleko za nimi. Dość powiedzieć, że trzeci na mecie Australijczyk Harrison Turner z Chmielewskim przegrał o aż niespełna 1,5 sekundy (1:54,64).

Dla Chmielewskiego to drugi w karierze medal seniorskich mistrzostw świata i jednocześnie drugi srebrny. Jego czas to nie tylko rekord Polski, ale także szósty rezultat w historii pływania na 200 metrów stylem motylkowym. 21-latek poprawił m.in. najlepszy wynik wielkiego rywala Pawła Korzeniowskiego Węgra Laslo Cseha (1:52,70).