Jest wyrok ws. transpłciowej pływaczki. Zostanie wymazana z kart historii

Kwestia os鏏 transseksualnych w kobiecym sporcie budzi wielkie kontrowersje. Zwolennicy zezwalania na takie sytuacje twierdz, 瞠 zabranianie tego to dyskryminacja. Z kolei przeciwnicy podkre郵aj, i kobiety biologicznie m瘰kie maj nieuczciw przewag. Tyczy si to nie tylko dyscyplin takich jak p造wanie czy biegi, ale tak瞠 cho熲y sport闚 walki. Podczas igrzysk olimpijskich w Pary簑 g這郾o by這 nt. dw鏂h pi窷ciarek Imane Khelif i Lin Yu-Ting. 畝dna z nich nie by豉 co prawda transp販iow kobiet, ale obie pos康zano po posiadanie m瘰kich cech p販iowych.

Kontrowersje wok馧 Lii Thomas. Na igrzyska pojecha nie mog豉

W Pary簑 wyst徙i nie mog豉 z kolei Lia Thomas. To ameryka雟ka p造waczka, kt鏎a p貫 zmieni豉 w 2018 roku. Wcze郾iej nie odnosi豉 sukces闚, startuj帷 jako m篹czyzna, za to po do陰czeniu do 瞠雟kiej stawki, sukcesy jak najbardziej si pojawi造. Pocz徠kowo nie by豉 to zbyt g這郾a sprawa, ale gdy w 2022 roku Thomas wygra豉 mistrzostwa na uniwersyteckim poziomie NCAA (na 500 metr闚 stylem dowolnym), naros這 wok馧 niej wiele kontrowersji.

Amerykanka pr鏏owa豉 walczy w S康zie Arbitra穎wym ds. Sportu o mo磧iwo嗆 wyst徙ienia na paryskich igrzyskach, ale spraw przegra豉, jako 瞠 przepisy mi璠zynarodowej federacji World Aquatics nie zezwalaj osobom transp販iowym na udzia w igrzyskach. Amerykance nie pomog造 te wypowiedzi rywalek. - Gdy by造鄉y w szatni, odwr鏂i造鄉y si, a tam mierz帷y ponad 190 cm biologiczny m篹czyzna 軼iaga spodnie i patrzy, jak si rozbieramy. By造鄉y nara穎ne na widok m瘰kich genitali闚 - m闚i豉 jeszcze w 2022 roku Riley Gaines.

Lia Thomas wymazana z kart historii. Rz康 USA zdecydowa

Teraz spraw Thomas zaj掖 si Departament Edukacji Stan闚 Zjednoczonych. Po przeanalizowaniu wszystkich fakt闚 wyda decyzj, kt鏎a z pewno軼i nie spodoba si samej zawodniczce. - Administracja Trumpa poinformowa豉, 瞠 Uniwersytet Pensylwanii (w kt鏎ym startowa豉 Thomas przyp. red.) naruszy prawa gwarantuj帷e kobietom r闚ne zasady w zawodach sportowych, pozwalaj帷 Lii Thomas na rywalizacj. Uczelnia ma 10 dni na uporz康kowanie sprawy. Musi wyda oficjalne o鈍iadczenie, 瞠 dostosuje si do prawa i odbierze Thomas wszelkie rekordy oraz tytu造. W dodatku ma te przeprosi ka盥 z jej rywalek - pisze magazyn "Swimming World".