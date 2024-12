Polacy sensacją na mistrzostwach świata! Jest medal i nowy rekord

Pierwszego dnia mistrzostw świata w Budapeszcie odbyła się rywalizacja w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym. Polscy pływacy byli świetnie dysponowani, co udowodnili już w eliminacjach, bo do biegu finałowego awansowali z 4. miejsca z czasem 3:06.88, czyli nowym rekordem Polski.

Piękna walka i brązowy medal

Tuż przed biegiem finałowym sztab postanowił zamienić Piotra Ludwiczaka, którego zastąpił Kacper Stokowski. To był strzał w dziesiątkę, bo ta czwórka (Kamil Sieradzki, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk i Kacper Stokowski) po raz kolejny poprawiła rekord Polski i z czasem 3:04.46 wyszarpała brązowe medale. "Niesamowity wyścig zakończył sesję wieczorną pierwszego dnia mistrzostw świata w pływaniu na krótkim basenie" - zrelacjonował Polski Związek Pływacki.

Sztafeta reprezentacji Polski po raz pierwszy w historii stanęła na podium mistrzostw świata na krótkim basenie.

Rekordowa kadra reprezentacji Polski

W mistrzostwach świata w pływaniu na krótkim basenie bierze udział aż 17-osobowa reprezentacja Polski. Zmagania odbywają się od 1993 roku. Nigdy wcześniej nie reprezentowała nas na nich tak liczna grupa polskich pływaków. W rywalizacji weźmie udział siedem kobiet i 10 mężczyzn.

- To zróżnicowana reprezentacja, w której są starsi i młodsi zawodnicy. To ważne, że nasza kadra się rozszerza. Można powiedzieć, że mistrzostwa świata zamykają rok - bo to ostatnia impreza, poza mistrzostwami Polski, które odbędą się chwilę później - ale też rozpoczynają kolejne czterolecie. Nasi zawodnicy będą dobrze zaopiekowani przez sztab trenerski i fizjoterapeutów i będą przygotowani, by jak najlepiej reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej – powiedziała przed startem MŚ prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak.