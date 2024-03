Oto wschodząca gwiazda światowego sportu.14-latek bije rekordy Phelpsa

Michael Phelps to najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii, którego osiągnięcia wydają się niemal nie do pobicia. Być może w przyszłości dokona tego Luka Mijatović, wyrastający na największą nadzieję światowego pływania. 14-letni Amerykanin może pochwalić się ośmioma rekordami kraju, a ostatnio przebił osiągnięcia słynnego rodaka oraz Iana Thorpe'a. Marzy mu się występ na igrzyskach w Paryżu, co nie jest wcale tak nierealne, jak mogłoby się wydawać.

