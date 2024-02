Kolejny medal dla Polski na pływackich MŚ! Rewelacyjny 19-latek znów to zrobił

Pływackie mistrzostwa świata zmierzają powoli do końca, ale nie obrodziły one w medale dla reprezentantów Polski. Nie brakowało błędów (dyskwalifikacja Krzysztofa Chmielewskiego), czy też pecha (czwarte miejsce Michała Chmielewskiego ze stratą 0,2 sekundy do podium). Koniec końców do niedzieli Polska miała na swoim koncie tylko jeden medal - brązowy zdobyty przez Jakuba Majerskiego na 100 metrów stylem motylkowym.

Kolejny medal dla Polski na pływackich mistrzostwach świata. Ksawery Masiuk znów to zrobił!

W niedzielę do dorobku Biało-Czerwonych udało się jednak dołożyć jeszcze jeden krążek. Wszystko za sprawą wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym, w którym trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył Ksawery Masiuk.

19-latek z Tarnowa zakończył wyścig z czasem 24,44 sekundy. Zwyciężył Australijczyk Isaac Cooper z wynikiem 24,13 sekundy, a drugie miejsce zajął Hunter Armstrong ze Stanów Zjednoczonych (24,33 sekundy).

Co ciekawe, dla nastolatka z Polski jest to już drugi medal MŚ, jako że dwa lata temu w Budapeszcie udało mu się sensacyjnie sięgnąć także po brązowy medal. Masiuk może tylko żałować, że jego dystans medalowy nie występuje na igrzyskach olimpijskich. Latem w Paryżu 19-latek będzie mógł wystąpić jedynie na 100 metrów stylem grzbietowym, na którym w Dausze sensacyjnie odpadł w eliminacjach.

Niedziela jest ostatnim dniem mistrzostw. Już w poniedziałek około południa polscy pływacy wrócą do Polski.