Mamy to! Polak z medalem na MŚ. Walczył do samego końca [WIDEO]

Na początku lutego w Dosze rozpoczęły się pływackie mistrzostwa świata. Jakub Majerski zaprezentował się w nich fenomenalnie. W finałowym wyścigu na 100 m stylem motylkowym 23-latek zdobył brązowy medal!

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Polak z brązowym medalem MŚ. Wygrał z Holendrem na ostatnich metrach

Co ciekawe, Majerski miał najgorszą reakcją startową (0,66), jednak wraz z kolejnymi metrami nadrabiał straty. W końcówce wyścigu o trzecie miejsce walczył z Nylsem Korstanje. Na kilkanaście metrów przed metą to Holender był bliżej medalu, ale finalnie to polski zawodnik skończył z brązowym medalem i czasem 51,32 s. Korstanje z rezultatem 51,41 s uplasował się na czwartej pozycji. Nieco szybszy od Polaka był Austriak Bucher (51.28 s), który skończył na drugiej lokacie. Złoto powędrowało do Portugalczyka Matosa Ribeiro (51,17 s).

W 2022 roku Jakub Majerski podczas mistrzostw Europy w Rzymie również wywalczył brąz w rywalizacji na 100 m stylem motylkowym. Sobotni krążek 23-latka był pierwszym medalem dla Polski w Dosze.