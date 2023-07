Sensacyjny transfer Zielińskiego coraz bliżej! Potężna pensja. Di Marzio ujawnia

Piotr Zieliński występuje w Napoli od 2016 r. i zdołał rozegrać już w błękitnej koszulce 329 meczów. Tylko siedmiu piłkarzy w historii neapolitańskiego klubu rozegrało więcej meczów. Przyszłość Polaka, którego kontrakt wygasa latem 2024 r., już od kilku miesięcy była gorącym tematem dla włoskich mediów.

Nie chodzi jednak ani o formę, ani o umiejętności. Zieliński był jednym z kluczowy piłkarzy Luciano Spallettiego w poprzednim sezonie, w którym Napoli zdobyło pierwsze scudetto od 1990 roku, gdy po boiskach Serie A biegał jeszcze Diego Armando Maradona.

Przyszłość Zielińskiego jest niepewna również nie dlatego, że pomocnik źle się czuje w klubie. Wręcz przeciwnie. Zawsze dawał do zrozumienia, że na południu Włoch czuje się jak w domu.

Los Polaka stał się niepewny ze względu na jego zarobki. Podobno Zieliński zarabia około czterech mln euro netto rocznie, ale jego kontrakt kosztuje klub niemal dwa razy tyle. Dlatego letnie okienko transferowe to ostatnia szansa, by dobrze zarobić na Polaku. Wygląda na to, że Napoli z tego korzysta.

Zieliński trafi do Arabii Saudyjskiej?

W środę Lazio opuścił Sergiej Milinković-Savić, którego skusiły saudyjskie petrodolary. No i od razu pojawiła się plotka, że w Rzymie Serba zastąpić może właśnie Zieliński, który znowu mógłby wtedy pracować pod okiem trenera Maurizio Sarriego. Okazuje się, że Polak może zmienić nie tylko klub, ale i ligę. I podążyć za gwiazdorem Lazio.

Gianluca Di Marzio, król transferowych newsów, napisał, że Al-Ahli mocno naciska na Napoli ws. transferu Polaka, a teraz "nastąpiło otwarcie ze strony Zielińskiego". W nowym klubie spotkałby m.in. Roberto Firmino z Liverpoolu, czy Edouarda Mendy'ego z Chelsea.

Kilka dni temu włoskie media pisały, że Al Ahli ma oferować Napoli około 25 milionów euro za transfer, a piłkarzowi trzyletni kontrakt z zarobkami w wysokości 12 mln euro netto rocznie.

Tym fanom, których oburzyłaby lub zasmuciła informacja o transferze Zielińskiego do saudyjskiej ligi, można przypomnieć, że akurat tego lata Di Marzio często się myli ws. transferowych planów Napoli.