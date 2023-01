Media: Hitowa wymiana między gigantami. O wszystkim ma zdecydować Depay

Kiedy w lipcu 2021 roku Memphis Depay dołączał do FC Barcelony, kibice oczekiwali, że będzie stanowił o sile ofensywnej klubu przez wiele lat. Nie można mu odmówić tego, że podczas pierwszego sezonu w Hiszpanii prezentował się naprawdę solidnie. "Duma Katalonii" znajdowała się wtedy w dramatycznej sytuacji. Leo Messi odszedł do PSG, Griezmann wrócił do Atletico, a w ich miejsce przyszli Yusuf Demir, Luuk de Jong, czy Sergio Aguero, który dla Barcelony wystąpił w zaledwie 5 meczach. Jedynie Depay był obiektywnie wzmocnieniem dla zespołu Xaviego.

Rok w piłce to jednak bardzo dużo. Nie tak dawno FC Barcelona rozpoczęła ofensywę na rynku transferowym i dla Holendra zaczęło się robić w szatni ciasno. Lewandowski, Raphinha, czy Dembele podpisali kontrakty i było wiadome, że Depay nie będzie mógł liczyć na regularną grę, dlatego musi szukać nowego miejsca pracy. Okazuje się, że lada dzień może zacząć pakować walizki.

Depay blisko transferu do Interu Mediolan. W jego miejsce powędrowałby Joaquin Correa

Jak poinformował jeden z lepiej zorientowanych w hiszpańskim środowisku piłkarskim dziennikarz, Gerard Romero, FC Barcelona jest blisko porozumienia z Interem Mediolan w sprawie wymiany Memphisa Depaya za Joaquina Correę. Do finalizacji tego transferu brakuje tylko zgody gwiazdy reprezentacji Holandii.

Memphis Depay rozegrał w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zaledwie 4 mecze, w których strzelił jednego gola. Łącznie w barwach FC Barcelony wystąpił 42 razy, strzelając 14 bramek. Kontrakt Depaya z "Dumą Katalonii" kończy się 30 czerwca 2023 roku.

Joaquin Correa przyszedł do Interu w lipcu ubiegłego roku z Lazio. W tym sezonie rozegrał 21 spotkań, trafiając trzy razy do siatki rywala. Według portalu "Transfermarkt" 28-letni napastnik jest wyceniany na 20 milionów euro. Argentyńczyk ma kontrakt z wicemistrzem Włoch do 30 czerwca 2025 roku.

Inter Mediolan zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli Seria A z dorobkiem 37 punktów. Liderem rozgrywek jest Napoli (47 pkt). Na drugim miejscu znajduje się AC Milan (38 pkt), a na trzecim Juventus (37 pkt). Inter rozegra następny mecz już w najbliższą środę (18 stycznia), kiedy w finale Superpucharu Włoch zmierzą się w derbach z Milanem.