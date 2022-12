Al Nassr robi pakę marzeń. Ronaldo za partnera w ataku będzie miał gwiazdę

W piątek świat obiegła wiadomość, że Cristiano Ronaldo związał się z saudyjskim Al-Nassr. Scenariusz, który jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić, ziścił się. 37-latek podpisał dwuipółletnią umowę, na mocy której został najlepiej opłacanym piłkarzem świata. Za każdy rok gry Ronaldo zainkasuje 200 milionów euro.

Al-Nassr nie zatrzymuje się po zakontraktowaniu Cristiano Ronaldo. Ruszają po Mauro Icardiego

Saudyjczycy nie zamierzają jednak poprzestawać na zakontraktowaniu legendarnego piłkarza i chcą dołożyć do swojego składu kolejne wielkie nazwiska. W ostatnich godzinach pojawiły się informacje, że do Al-Nassr może dołączyć Sergio Busquets z FC Barcelony. Portal Tuttomercatoweb.com donosi natomiast o kolejnym możliwym transferze. Jego bohaterem miałby zostać Mauro Icardi.

Argentyńczyk od kilku lat nie może odnaleźć równowagi. Po znakomitym okresie w Interze Mediolan, w 2019 roku dołączył do Paris Saint-Germain. W stolicy Francji jednak radził sobie bardzo słabo i we wrześniu tego roku został oddany na wypożyczenie do Galatasaray Stambuł. Tam nico odżył i w sześciu meczach strzelił cztery gole. Jego występy ograniczyły jednak liczne kontuzje.

Icardi lada dzień ma wrócić na boisko. Nie wiadomo jednak, czy założy jeszcze koszulkę Galatasaray. Tuttomercatoweb.com podaje, że przedstawiciele Al-Nassr skontaktowali się już z piłkarzem i rozmawiają z nim na temat transferu. Podobno sprowadzić napastnika do siebie chce też argentyńskie Newell’s Old Boys, ale raczej stoi na straconej pozycji. "Al-Nassr gra dużo bardziej przekonującymi i zyskownymi kartami" - czytamy.

Pozostaje czekać na rozwój negocjacji. Jeśli jednak Mauro Icardi zdecyduje się na dołączenie do drużyny Al Nassr, spotka tam oprócz Cristiano Ronaldo kilka ciekawych postaci. Trenerem drużyny jest Rudi Garcia, były trener AS Romy, Olympique'u Marsylia, czy Olumpique'u Lyon. W zespole grają natomiast David Ospina (niegdyś bramkarz m.in. Arsenalu i Napoli), Luiz Gustavo (Bayern Monachium, Wolfsburg, czy Fenerbahce), Vincent Aboubakar (Porto, Besiktas), czy Alvaro Gonzalez (Villarreal, Real Saragossa, Marsylia).

