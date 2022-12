Były gracz Legii na celowniku FC Barcelony. "Transferowy cel numer jeden"

Reprezentacja Chorwacji wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata w Katarze, pokonując w meczu o trzecie miejsce Maroko 2:1. Wielki udział w tym sukcesie miał Josip Juranović. Były obrońca Legii Warszawa zagrał w podstawowym składzie we wcześniejszych sześciu meczach turnieju. Przeciwko Maroku na ławce rezerwowych zasiadł z powodu kontuzji.

Josip Juranović rozchwytywany po mundialu. FC Barcelona na czele kolejki chętnych po byłego gracza Legii Warszawa

Świetne występy podczas turnieju w Katarze sprawiły, że Juranoviciem zainteresowały się mocniejsze kluby, niż Celtic Glasgow, gdzie prawy obrońca występuje od sierpnia 2021 roku. Jak podaje Sky Sports News, na czele listy chętnych znajduje się FC Barcelona. "Jest ich celem numer jeden na pozycję prawego obrońcy" - czytamy.

Prawa strona defensywy to pozycja, z którą Katalończycy od dłuższego czasu mają problem. Sergi Roberto niedawno wypadł z gry na dłuższy czas z powodu kontuzji pleców i Xavi miał kłopot ze znalezieniem odpowiedniego zmiennika. Z konieczności na tej stronie boiska grał Alejandro Balce, nominalny lewy obrońca. W kadrze jest jeszcze Hector Bellerin, ale nie zachwyca on formą i ma umowę tylko do końca sezonu.

Juranović mógłby zatem rozwiązać problem FC Barcelony i zostać nowym kolegą klubowym Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo jednak, czy transfer uda się zrealizować. Po pierwsze, Katalończycy nadal mają problemy finansowe i nie mogą dokonywać transferów z uwagi na zasady Finansowego Fair Play. Żeby przyszli nowi gracze, drużynę musi ktoś opuścić, a nie jest to wcale taka łatwa sprawa.

Po drugie, zdaniem Sky Sports News, Barcelona będzie miała wielu konkurentów w walce o zakontraktowanie Chorwata. Zainteresowane sprowadzeniem go do siebie są podobno też Atletico Madryt i kluby Premier League, choć nie padają tutaj konkretne nazwy drużyn.

Celtic Glasgow chętnie zatrzymałby u siebie Juranovicia i już jakiś czas temu zaczął rozmowy w sprawie nowego kontraktu. A co myślą na Celtic Park o zamieszaniu wokół piłkarza? - Chcemy, aby kluby patrzyły na naszych graczy, chcemy, aby ludzie mówili o naszym klubie i myślę, że to wszystko są pozytywne rzeczy - stwierdził trener Ange Postecoglou. - Wspaniale, że został zauważony (Juranović - red.). Chcę, aby nasi gracze byli zauważani. Gdyby nie byli, oznaczałoby to, że nie radzą sobie zbyt dobrze - dodał.

Josip Juranović występował w Legii Warszawa w sezonie 2020/2021. W tym czasie rozegrał 41 spotkań, strzelił dwa gole i zanotował dziesięć asyst. Ze stołecznym klubem mistrzostwo Polski.