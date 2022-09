"Transferowa bomba stulecia". Cristiano Ronaldo może odejść z United. I to gdzie

Jeden z najlepszych piłkarzy świata nie jest zadowolony z faktu, iż Manchester United nie umożliwia mu gry w Lidze Mistrzów (angielski klub nie awansował do tych rozgrywek). Jorge Mendes, agent portugalskiego piłkarza, intensywnie szukał dla Ronaldo nowego zespołu. Jego wysiłki na razie nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Temat przenosin gwiazdora do innego klubu tymczasowo więc ucichł.

Cristiano Ronaldo w Fenerbahçe?

W tureckich mediach pojawiła się jednak informacja, która poruszyła opinię publiczną. Jak podaje serwis Ajansspor.com, sprowadzeniem Cristiano Ronaldo do zespołu zainteresowane jest Fenerbahçe Stambuł, gdzie przed laty grał Roberto Carlos. Więcej, według tureckich dziennikarzy, strony miały się porozumieć w kwestii warunków przenosin. "Transferowa bomba stulecia zostanie zdetonowana, gdy zostaną rozwiązane ostatnie problemy dotyczące opłaty" - czytamy.

Zgodnie z informacjami tureckich mediów, koniec okienka transferowego w Europie, a więc niemożność trafienia przez Ronaldo do innego klubu na tym kontynencie, zwiększa szanse Fenerbahçe na pozyskanie słynnego piłkarza.

Serwis Ajansspor podaje ponadto, że portugalski trener Fenerbahçe, Jorge Jesus, miał spotkać się ze swoim rodakiem Ronaldo i namówić go do przejścia do tureckiej drużyny.

Fenerbahçe nie przyciągnie do siebie Ronaldo Ligą Mistrzów

Informacje o przenosinach Cristiano Ronaldo do Turcji należy potraktować z pewnym przymrużeniem oka. Wieści o głośnym transferze Ronaldo do Fenerbahçe emocjonują tamtejszych kibiców, ale prawdopodobnie nie mają wiele wspólnego z prawdą.

Ponadto najpewniej nie są już one aktualne, gdyż Fenerbahçe Stambuł nie zakwalifikowało się w tym sezonie do Ligi Mistrzów (odpadło z Dynamem Kijów). Turecki klub wydaje się więc nie posiadać żadnej solidnej karty przetargowej, by skłonić Ronaldo do gry w tamtejszej lidze.