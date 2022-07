Sebastian Szymański zmienia klub. Już wybrał. Ostatnia prosta

Sebastian Szymański kilka miesięcy temu dał jasno do zrozumienia, że jego celem jest opuszczenie Dynama Moskwa. 23-latek pożegnał się z dotychczasowymi kolegami i kibicami rosyjskiego zespołu. Nie wznowił treningów przed nowym sezonem i trenował indywidualnie w Polsce. Ćwiczył także z drugim zespołem Legii Warszawa. Mijały jednak kolejne tygodnie i wciąż nie było wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość zawodnika.

Sebastian Szymański wreszcie zdecydował, gdzie zagra. Wybrał Holandię i Feyenoord Rotterdam

W ostatnich dniach holenderskie media podały, że Szymański może trafić do Feyenoordu Rotterdam. Doniesienia te potwierdził w środę Sebastian Staszewski z Interia.pl. Legendarny klub wygrał rywalizację o zakontraktowanie reprezentanta Polski. Przeniesie się on do Rotterdamu na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu.

"W piątek Sebastian Szymański podpisze kontrakt z Feyenoordem. Wszystkie warunki są ustalone, w umowie ma znaleźć się opcja wykupu. Piłkarz leci do Holandii w czwartek. Były propozycje z Herthy Berlin, Galatasaray i Besiktasu, ale ostatecznie stanęło na Rotterdam" - przekazał dziennikarz.

O piłkarza do końca starała się też podobno Hertha Berlin. Trenerem niemieckiego zespołu jest Sandro Schwarz, który wcześniej pracował z Szymańskim w Dynamie Moskwa i chciał go mieć znów w swoim zespole. Polak jednak nie zdecydował się na grę w 16. zespole minionego sezonu Bundesligi. Postawił na Feyenoord, który ma za sobą udany sezon, w którym był o krok od wygrania Ligi Konferencji Europy.

W rosyjskim zespole Sebastian Szymański występował od lipca 2019 roku. Rozegrał 85 meczów, w których strzelił osiem goli i zanotował 17 asyst.

