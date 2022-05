Xavi zapytany o transfer Lewandowskiego. "Ktoś musi wcześniej odejść"

Nadal nie wiadomo, gdzie Robert Lewandowski będzie występował w przyszłym sezonie. Polak sezon w sezon błyszczy w Bayernie Monachium, jednak jego umowa wygasa już 30 czerwca 2023 roku. 33-latek domaga się podwyżki i minimum dwuletniego przedłużenia współpracy. Bawarczycy jednak nie biorą pod uwagę zwiększenia pensji piłkarza i interesuje ich raczej tylko roczna umowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Xavi dostał pytanie o transfer Roberta Lewandowskiego. "Żeby ktoś do nas przyszedł, ktoś inny musi wcześniej odejść"

Lewandowski jest podobno bardzo niezadowolony z postawy przedstawicieli Bayernu i rozważa zmianę otoczenia już w letnim oknie transferowym. Od wielu tygodni reprezentant Polski łączony jest z FC Barceloną. Katalończycy unikają oficjalnego potwierdzenia rozmów z agentem piłkarza, jednak nie są w stanie uniknąć kolejnych pytań.

Kowalczyk uhonorowany przez Betis. Numer "672" nie jest przypadkowy

Tym razem o Roberta Lewandowskiego został zapytany Xavi Hernandez. Trener "Barcy" odpowiadał na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej przed meczem La Liga z Celtą Vigo, który odbędzie się we wtorek. Co odpowiedział, gdy wymieniono nazwisko napastnika Bayernu? - Ważne jest, aby wzmacniać się co roku. Musimy to robić, ale jest to szczególnie istotne, gdy mamy gorszy okres. Sytuacja finansowa jest jednak, jaka jest. Żeby ktoś do nas przyszedł, ktoś inny musi wcześniej odejść. To jedna z najtrudniejszych sytuacji w historii klubu, ale jeśli chcemy być konkurencyjni, to musimy się wzmocnić - stwierdził Xavi.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Hiszpan zatem nie uciął jednoznacznie plotek na temat możliwego transferu Lewandowskiego. Można wręcz wywnioskować, że temat jest jak najbardziej aktualny. Na przeszkodzie staje jednak sytuacja finansowa FC Barcelony, która musiałaby zwolnić kilku piłkarzy, by być w stanie udźwignąć kontrakt najlepszego napastnika Bundesligi.

Milik wypunktowany. "Nie zachowuje się nawet jak piłkarz niższych lig"