Darwina Nuneza chce pół Europy. Urugwajczyk już zadecydował

Darwin Nunez w tym sezonie jest w wybornej formie. Urugwajczyk strzelił w lidze portugalskiej 26 bramek w 27 meczach. Trafiał również w Lidze Mistrzów. W ciągu 10 występów zdobył 6 bramek i wzbudził swoją postawą zainteresowanie wielu europejskich klubów m.in. Bayernu Monachium, Manchesteru United, Newcastle oraz PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel pierwszym finalistą PlusLigi. Rywal komentuje: Poza chwilą grozy w drugim secie wynik niezagrożony

W Hiszpanii znów mają problem ze szpalerem dla mistrza. "Szanujemy naszych fanów"

Gianluca di Marzio: Darwin Nunez będzie grał w Premier League

Urugwajczyk nie zabawi jeszcze zbyt długo w lidze portugalskiej. Jak podaje bardzo dobrze zorientowany w kwestii transferów Gianluca di Marzio, Darwin Nunez zmieni pracodawcę w trakcie nadchodzącego lata. - Darwin Nunez będzie grał w Premier League. Nie wiem, w którym klubie, ale tam, gdzie będzie potrzebny napastnik dla nowego projektu - poinformował Włoch.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ponoć liderem w wyścigu po napastnika Benfiki Lizbona jest Manchester United. Nunez miałby zostać jedną z czołowych postaci nowej drużyny, którą będzie budował Erik Ten Hag. Zainteresowane sprowadzeniem 22-latka jest również Newcastle. Odkąd klub trafił w ręce arabskich szejków, jego możliwości finansowe są znacznie większe, a włodarze Newcastle również mają bardzo ambitne plany na przyszłość.

Takie doniesienia wskazywałyby, że Bayern Monachium i PSG będą musiały porzucić zainteresowanie Urugwajczykiem. Wiele na to wskazuje, iż do transferu faktycznie dojdzie w najbliższej przyszłości. Na początku maja piłkarz związał się bowiem z jednym z najważniejszych agentów piłkarskich na rynku - Jorge Mendesem, co można uznać za element przygotowań do zmiany otoczenia. Branżowy portal Transfermarkt wycenia umiejętności Nuneza na 40 milionów euro. Zagraniczne media informują jednak, że kwota transferu może jednak sięgać nawet ponad 80 milionów euro.

Nicola Zalewski doceniony. Polak może zostać piłkarzem miesiąca