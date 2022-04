Media: Isco zmienia klub. Skusiła go rekordowa pensja

Po dziewięciu latach dobiega końca przygoda Isco w Realu Madryt. 30-latek dołączył do zespołu w 2013 roku. Wówczas "Królewscy" zapłacili transfer Hiszpana z Malagi 30 milionów euro. Inwestycja ta opłaciła się im, gdyż w kolejnych latach Isco był jednym z najważniejszych piłkarzy drużyny, która zdominowała rywalizację w Lidze Mistrzów i aż cztery razy sięgnęła po to trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Arabia Saudyjska w teorii najłatwiejszym rywalem Polaków. Ale wcale nie będzie łatwym

Isco ma dołączyć do Real Betis. Z miejsca stanie się najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii klubu

W ostatnim czasie pomocnik jest już jednak tylko rezerwowym. Trener Carlo Ancelotti rzadko korzysta z jego usług. W sezonie 2021/2022 na boisku spędził zaledwie 358 minut. Kontrakt Isco wygasa już w czerwcu i zostanie on wolnym zawodnikiem. Mimo braku regularnej gry w ostatnim czasie, wciąż cieszy się wielkim zainteresowaniem na rynku transferowym.

Reprezentacja Polski U-17 zagra na ME. "Po raz pierwszy od 10 lat"

Pojawiały się doniesienia o możliwych przenosinach piłkarza do Sevilli, czy nawet FC Barcelony. Zdaniem hiszpańskich mediów wyścig o zakontraktowanie pomocnika wygra jednak Real Betis. Największe dzienniki w Hiszpanii, a więc "AS" i "Marca" podają, że Isco zwiąże się z drużyną z Estadio Benito Villamarin dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok. 30-latek otrzyma także pensję w wysokości 10 milionów euro za sezon, co uczyni go najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii klubu. Kluczowe znaczenie w podjęciu przez Isco decyzji o przyjęciu oferty Betisu miała podobno osoba Manuela Pellegriniego. Szkoleniowiec i zawodnik doskonale znają się z czasów wspólnej pracy w Maladze.

Zespół z Andaluzji będzie jednak najprawdopodobniej musiał latem pozbyć się jednej ze swoich gwiazd, by udźwignąć kontrakt Isco. Z drużyną pożegna się najprawdopodobniej Nabil Fekir. Francuz łączony jest z Atletico Madryt, a Betis oczekuje za niego około 40 milionów euro. Drużyna ciągle ma też szansę na zajęcie miejsca w czołowej czwórce La Liga, a więc wywalczenie awansu do Ligi Mistrzów, co wiąże się ze sporą premią finansową.

Isco rozegrał dla Realu Madryt łącznie 351 meczów. Zdobył dla zespołu 53 gole i zanotował 56 asyst.

Awantura po meczu Ekstraklasy. Gracz Wisły Kraków przeprosił rywala