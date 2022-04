"Sport Bild": PSG gotowe zapłacić za Lewandowskiego kwotę, której żąda Bayern

Robert Lewandowski od tygodni łączony jest z przenosinami do FC Barcelony. Polak jest rozczarowany postawą przedstawicieli Bayernu Monachium, którzy w dalszym ciągu nie rozpoczęli z nim rozmów o przedłużeniu umowy. Ta wygasa już latem przyszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy najmocniejsze strony Argentyny. Tym mogą zaskoczyć Polaków na MŚ

Nie tylko FC Barcelona chce Roberta Lewandowskiego. Polak może zastąpić Mbappe w PSG

Rozbieżności między stronami jest jednak więcej. Lewandowski oczekuje minimum dwuletniego kontraktu i podwyżki. Bawarczycy z uwagi na jego wiek (w tym roku piłkarz skończy 34 lata), są w stanie zaoferować mu tylko roczną umowę. Dlatego też reprezentant Polski jest podobno zdecydowany na zmianę otoczenia.

Napoli zmienia zdanie ws. Piotra Zielińskiego. Transfer możliwy

Warunki snajpera chce spełnić wspomniana Barcelona. Katalończycy są także skłonni pokryć kwotę odstępnego za napastnika. Bayern Monachium wycenił podobno Roberta Lewandowskiego na 40 milionów euro. Jak podaje dziennik "Sport Bild", okazyjna jak za tej klasy piłkarza cena, przyciągnęła zainteresowanie także innego giganta europejskiego futbolu.

Zdaniem Niemców, do gry o pozyskanie Lewandowskiego może się włączyć się także Paris Saint-Germain. Francuzi bez problemu byliby w stanie zapłacić za transfer Polaka. W lecie będą rozglądać się za nowym napastnikiem, gdyż wszystko wskazuje na to, że z klubu odejdzie Kylian Mbappe. Od dawna jest on kuszony przez Real Madryt i konsekwentnie odrzuca kolejne propozycje przedłużenia umowy z dotychczasowym pracodawcą. Lewandowski mógłby zatem zająć miejsce 23-latka i stworzyć gwiazdorski tercet w ataku PSG razem z Neymarem i Lionelem Messim.

Robert Lewandowski w tym sezonie wystąpił w 42 meczach Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 47 goli i zanotował sześć asyst.

Media: Messi zdecydował. Da PSG jeszcze jeden rok