Tomaszewski ostrzega Lewandowskiego. "Nie powinien przechodzić do Barcelony"

Robert Lewandowski jest bohaterem kolejnych doniesień transferowych. Polaka łączy się przede wszystkim z przenosinami do FC Barcelony. Katalończycy są bowiem podobno w stanie spełnić jego oczekiwania. Chodzi o długoterminowy kontrakt, który miałby obowiązywać dwa lub trzy lata, a także pensję na poziomie nawet 30 milionów euro za sezon.

Jan Tomaszewski przestrzega Lewandowskiego przed transferem do Barcelony. "Może sobie nie poradzić"

Kibice żyją kolejnymi informacjami na temat ewentualnego transferu Polaka i już wyobrażają go sobie w rywalizacji z Realem Madryt, a także Karimem Benzemą. Francuz to bowiem największy rywal naszego rodaka w walce o tytuł najlepszego obecnie napastnika świata.

Nie wszyscy są jednak zachwyceni pomysłem transferu Lewandowskiego. Do tego grona zalicza się Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem snajper popełniłby błąd, opuszczając po ośmiu latach Bayern Monachium.

- Wydaje mi się, że Robert nie powinien przechodzić do Barcelony, a taki ruch mógłby być sporym błędem. Grając w lidze niemieckiej stał się nie tylko ikoną w Niemczech, ale też zdobył tytuł najlepszego piłkarza świata. Tam też gruntował swoją pozycję i markę - stwierdził Tomaszewski.

- Co tydzień strzela tam bramki. W dodatku wydaje mi się, że po raz pierwszy w historii Bayernu zagraniczny piłkarz jest tak wielką ikoną tego klubu. To nieprawdopodobne wyróżnienie. Przechodząc do Barcelony mógłby popełnić błąd i nie poradzić sobie w lidze hiszpańskiej. Dobrym przykładem jest tutaj Messi, który odszedł do PSG. Gdyby do dziś grał w Barcelonie, byłby ikoną. A przechodząc do Paryża... Messi nie może się odnaleźć - dodał.

Robert Lewandowski wystąpił w sezonie 2021/2022 w 41 meczach Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 47 bramek i zaliczył cztery asysty. Jest aktualnie najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów, a także prowadzi w walce o koronę króla strzelców Bundesligi.

