Real Madryt chce wypożyczyć Hazarda. Agenci piłkarza w akcji

Eden Hazard miał zostać największą gwiazdą Realu Madryt, gdy w 2019 roku przeniósł się do Hiszpanii z londyńskiej Chelsea. "Królewscy" zapłacili za ofensywnego gracza aż 115 milionów euro. Czas pokazał jednak, że była to inwestycja zupełnie nietrafiona. Hazard więcej czasu, niż na boisku, spędził w gabinetach lekarskich.

Real Madryt chce oddać Edena Hazarda na wypożyczenie. Arsenal zainteresowany sprowadzeniem Belga

Belg jest w drużynie Realu Madryt już od blisko trzech lat. Zdołał rozegrać tylko 65 spotkań. Zdobył w nich tylko sześć bramek i zanotował dziesięć asyst. Jak na tej klasy piłkarza, jest to wynik niezwykle rozczarowujący.

Hiszpanie są już zmęczeni tą sytuacją i rozważają rozstanie z problematycznym gwiazdorem. Zdaniem "Foot Mercato", chcą oni latem wypożyczyć go do innego klubu. Nowym zespołem 31-latka miałby zostać Arsenal. Doszło już nawet do pierwszego spotkania agentów Edena Hazarda z przedstawicielami londyńskiego klubu.

Arsenal jest zainteresowany transferem gracza, jednak stawia jeden warunek. Londyńczycy chcą zagwarantować sobie prawo wykupu Hazarda, jeśli ten spełni oczekiwania sztabu szkoleniowego. Nie wiadomo, co na to Real Madryt, gdyż umowa Belga obowiązuje do czerwca 2024 roku i nikt na Santiago Bernabeu jeszcze nie zamierza go zupełnie skreślać.

Sprzeciw może wyrazić także sam zainteresowany. "Foot Mercato" zaznacza, że Eden Hazard podobno nie zamierza opuszczać Madrytu i chce nadal być piłkarzem Realu. Istotny może być także fakt, że przez lata stał się legendą Chelsea, wielkiego rywala Arsenalu. Dla "The Blues" rozegrał 352 mecze, strzelił 110 goli i zaliczył 92 asysty.

