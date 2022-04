BVB szykuje rewolucję. Chce transferu wielkiego talentu. "Potajemne spotkanie"

Borussia Dortmund zajmuje 2. miejsce w Bundeslidze ze stratą dziewięciu punktów do Bayernu Monachium. Wysoka pozycja w tabeli zaciera nieco obraz problemów, z jakimi zmaga się drużyna z Westfalii, a mianowicie słabą grą w defensywie. Borussia traci w tym sezonie bardzo dużo goli. W ostatniej kolejce przegrała aż 1:4 z RB Lipsk.

Dortmundczycy w całym sezonie stracili do tej pory już 42 gole. To najgorszy wynik spośród zespołów plasujących się w topowej piątce ligi.

Latem drużyna ma zostać przebudowana. Z BVB odejdą najprawdopodobniej obrońcy Manuel Akanji oraz Dan-Axel Zagadou. Ich miejsce zajmą zawodnicy, którzy mają utworzyć znacznie szczelniejszą obronę. Już kilka miesięcy temu potwierdzono, że do zespołu dołączy Niklas Suele z Bayernu Monachium. Na tym jednak nie koniec. Borussia planuje sprowadzić także piłkarza uważanego za objawienie Bundesligi.

Zdaniem "Sky Sport Germany" do Borussii trafi Nico Schlotterbeck, czyli obrońca Freiburga. 22-latek rozgrywa kapitalny sezon. Jest jednym z liderów drużyny, która walczy o udział w Lidze Mistrzów. Zaliczył także debiut w pierwszej reprezentacji Niemiec. "Sky Sport Germany" podaje, że Schlotterbeck odbył już nawet potajemne spotkanie z przedstawicielami Borussii Dortmund. Młody piłkarz jest zdeterminowany, by dołączyć do drużyny prowadzonej przez Marco Rose. Wszystko zależy jednak od jego dotychczasowego pracodawcy.

SC Freiburg zdaje sobie sprawę z talentu 22-latka. Niemieccy dziennikarze podkreślają, że klub nie zechce sprzedać go za kwotę mniejszą, niż 25 milionów euro. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia piłkarza na 28 milionów euro. Nico Schlotterbeck w sezonie 2021/2022 rozegrał dla Freiburga 30 spotkań. W tym czasie zdobył cztery gole. Ma też wielką zasługę w tym, że drużyna traci bardzo mało goli (po 28. kolejkach tylko 33). Freiburg jest pod tym względem w najlepszej czwórce ligi, obok Bayernu Monachium (29 straconych goli), RB Lipsk i FSV Mainz (po 31 straconych goli).

