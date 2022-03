Laporta potwierdził wielkie transfery Barcelony. Wszystko już dogadane

FC Barcelona mocno działa na rynku transferowym. Choć do zakończenia sezonu zostało jeszcze dużo czasu, już teraz Katalończycy sfinalizujowali dwa letnie transfery, co potwierdził w rozmowie z "RAC1" prezes Joan Laporta. Choć nie zdradził on nazwisk, eksperci nie mają wątpliwości, że chodzi o Francka Kessiego i Andreasa Christensena.

