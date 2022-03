Gigant chce wykorzystać sytuację Dybali. "Mają świadomość, że to okazja"

Paulo Dybala po siedmiu latach ma rozstać się z Juventusem. Piłkarz i klub od kilku miesięcy prowadzili rozmowy w sprawie przedłużenia umowy, która wygasa już w czerwcu. Strony nie potrafiły jednak osiągnąć porozumienia. Juventus chciał bowiem zabezpieczyć się na wypadek kolejnej kontuzji zawodnika i obniżyć jego zarobki, jeśli faktycznie znów wypadnie on z gry na dłuższy czas. Argentyńczyk nie chciał jednak przystać na proponowane warunki, dlatego też zdecydował się na zmianę otoczenia.

Paulo Dybala trafi do giganta La Liga? "Mają świadomość, że to okazja"

Dybala nie powinien narzekać na brak zainteresowania ze strony topowych klubów. Od razu, gdy wyszło na jaw fiasko negocjacji z "Juve", ruszyła lawina spekulacji, gdzie zagra Argentyńczyk. W przeszłości łączono go m.in. z Manchesterem United, Arsenalem, a także Tottenhamem.

Zdaniem Matteo Moretto ze Sky Sports Italia, po ofensywnego gracza może sięgnąć FC Barcelona. Dziennikarz przekonuje, że kwestia transferu Dybali jest rozważana w gabinetach dyrektorskich FC Barcelony. Katalończycy mają świadomość, że sprowadzenie tej klasy piłkarza za darmo, to świetna okazja i mieli już nawet kontaktować się z przedstawicielami piłkarza.

Jak jednak zaznacza Moretto, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Klub ma bowiem w tej chwili inne priorytety. Wcześniej dziennikarz informował także, że do walki o zakontraktowanie Argentyńczyka mogą włączyć się Atletico Madryt i Paris Saint-Germain.

Paulo Dybala trafił do Juventusu w 2015 roku. Wówczas turyński klub zapłacił za niego US Palermo 40 milionów euro. Piłkarz aktualnie wyceniany jest na dokładnie taką kwotę. W sezonie 2021/2022 Dybala rozegrał dla "Starej Damy" 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył 13 bramek i zanotował sześć asyst.

