Kosmiczne pieniądze za Haalanda. Premie dla ojca i agenta nie mieszczą się w głowie

Erling Haaland po zakończeniu obecnego sezonu ma opuścić szeregi Borussii Dortmund. 21-latek podjął decyzję, że nie zostanie dłużej w niemieckim klubie. Piłkarz chce zmienić otoczenie i ma mu w tym pozwolić klauzula odstępnego ustalona przez Borussię na 75 milionów euro. Zapis wejdzie w życie od lipca.

"Bild" ujawnia, ile faktycznie trzeba zapłacić za transfer Haalanda. Szokująca kwota

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, gdzie przeniesie się Haaland. W ostatnich dniach najwięcej mówi się jednak o jego przenosinach do Manchesteru City. Młody gracz miałby pójść w ślady swojego ojca, Alfa-Inge, który bronił barw "The Citizens" w latach 2000-2003. Brytyjskie media przekonują, że Haaland z miejsca stałby się najlepiej opłacanym graczem Premier League. Każdego tygodnia inkasowałby 500 tys. funtów.

Hiszpańskie media, m.in. "AS", przekonują jednak, że sam piłkarz wolałby przeprowadzić się do Madrytu i zostać piłkarzem tamtejszego Realu. Dla "Królewskich" priorytetem jest jednak sprowadzenie Kyliana Mbappe i nie wiadomo, czy ostatecznie ruszą do wyścigu także po Norwega. Zwłaszcza, że w wysokiej formie nadal jest ich podstawowy napastnik, czyli Karim Benzema.

Niezależnie od tego, który z gigantów ostatecznie wygra walkę o podpis Haalanda, będzie musiał przygotować się na ogromny wydatek. "Bild" ujawnił prawdziwe liczby, które wiążą się z dopięciem transferu snajpera Borussii Dortmund. Okazuje się, że jest to kwota znacznie przekraczająca 75 milionów euro.

Niemieccy dziennikarze podają, że za transfer Haalanda jego nowy klub będzie musiał zapłacić aż 355 milionów euro. Na sumę tę składają się kwota wykupu, premia dla jego agenta Mino Raioli (40 mliionów euro), premia dla ojca piłkarza Alfa-Inge Haalanda (30 milionów euro), a także pięcioletnie wynagrodzenie dla samego napastnika. Za każdy rok gry Erling Haaland ma otrzymywać 40 milionów euro, plus kolejne dziesięć w licznych bonusach.

W sezonie 2021/2022 21-latek zagrał w 22 meczach Borussii Dortmund we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w tym czasie 23 bramki i zanotował sześć asyst. Dorobek napastnika byłby zapewne znacznie większy, gdyby nie problemy z kontuzjami.

