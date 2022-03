Haaland w końcu wybrał nowy klub? Media ujawniają: Decyzja podjęta

Erling Haaland od wielu miesięcy jest bohaterem transferowych doniesień praktycznie bez przerwy. Norweskiego napastnika w swoim składzie chcą mieć największe kluby Europy. Haalanda łączono już z Paris Saint-Germain, Bayernem Monachium, Chelsea, FC Barceloną, Manchesterem City, czy Realem Madryt.

Koniec sagi transferowej z udziałem Haalanda? Media są pewne, już zdecydował gdzie zagra

Saga transferowa z udziałem 21-latka dobiega jednak końca. Zdaniem hiszpańskiego dziennika "AS" sam piłkarz zdecydował już, że latem chce opuścić Borussię Dortmund. Haaland chce, by w życie weszła zapisana w jego kontrakcie klauzula wykupu, która pozwala mu opuścić go po wpłaceniu 75 milionów euro. Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że Norweg w najbliższych godzinach przekaże swoją decyzję dotychczasowemu pracodawcy.

Na tym jednak nie koniec rewelacji dziennika "AS". Podaje on, że Erling Haaland chciał przenieść się do Realu Madryt. Królewscy jednak wycofali się z transakcji, a wszystko z uwagi na doskonałą formę Karima Benzemy. Florentino Perez nie widzi powodu, dla którego klub potrzebowałby teraz sprowadzać nowego napastnika. Dodatkowo dla "Królewskich" priorytetem jest sprowadzenie Kyliana Mbappe.

"Daily Mail" podał natomiast, że Haaland zdecydował się na przenosiny do Premier League i grę w Manchesterze City. Aktualni mistrzowie Anglii okazali się podobno najbardziej konkretni w negocjacjach i są w stanie wyłożyć kwotę potrzebną na wykup napastnika z Borussii Dortmund.

Sam Haaland miał już także ustalić wszystkie warunki indywidualnego kontraktu z "The Citizens". W nowym klubie będzie zarabiał 450 tys. funtów tygodniowo. Uczyni go to z miejsca najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie. Co ciekawe, ojciec piłkarza także reprezentował w przeszłości barwy zespołu z niebieskiej części Manchesteru. Alf-Inge Haaland grał dla City w latach 2000-2003.

Erling Haaland w obecnym sezonie zagrał w 20 meczach Borussii Dortmund we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w tym czasie 23 bramki i zanotował sześć asyst. Dorobek napastnika byłby zapewne znacznie większy, jednak obecnie leczy on kontuzję.

