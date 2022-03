To on zastąpi w Paryżu Mbappe? PSG chce gwiazdora United

Od miesięcy trwa saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe. PSG robi wszystko, by zatrzymać w klubie swoją największą gwiazdę. Francuz sukcesywnie odrzuca jednak kolejne lukratywne oferty przedłużenia kontraktu. Jak wiadomo, od dawna marzy on o grze dla Realu Madryt i wszystko wskazuje na to, że latem przeniesie się do Hiszpanii. Umowa Mbappe wygasa bowiem 30 czerwca.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawska Arena Ursynów przekazana do dyspozycji uchodźców

PSG szykuje się na odejście Kyliana Mbappe. Gwiazdor Manchesteru United rozwiązaniem problemów?

Paryżanie zdaniem dziennika "The Times" mają już pierwszego kandydata do zastąpienia reprezentanta Francji. Brytyjscy dziennikarze uważają, że PSG może wykorzystać niezadowolenie Marcusa Rashforda, który odgrywa obecnie w Manchesterze United marginalną rolę. Anglik jest regularnie pomijany przy ustalaniu wyjściowego składu przez Ralfa Rangnicka.

Rosjanie odwołali się od decyzji FIFA i UEFA. Domagają się... odszkodowania

Rashford rozegrał w obecnym sezonie 24 spotkania, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Od kiedy trenerem "Czerwonych Diabłów" został Niemiec, niemal każde spotkanie rozpoczyna jednak na ławce rezerwowych. Tylko dwa razy Ralf Rangnick pozwolił zagrać młodemu piłkarzowi od pierwszej minuty.

Marcus Rashford jest podobno bardzo sfrustrowany tą sytuacją i rozważa odejście z Old Trafford. Brak regularniej gry może bowiem oznaczać dla niego problem z wywalczeniem miejsca w kadrze reprezentacji Anglii na zbliżający się wielkimi krokami mundial. Niezadowolenie 24-latka mieliby wykorzystać właśnie działacze PSG.

Rashford może z powodzeniem grać na pozycji skrzydłowego, a więc tam, gdzie najczęściej ustawiany jest Kylian Mbappe. Po sezonie z Paryża może odejść także Angel Di Maria, a więc kolejny niezwykle ważny ofensywny zawodnik. Jeśli Manchester United nie przekona swojego młodego gwiazdora, że ma on przyszłość na Old Trafford, może on poważnie zastanowić się nad przenosinami do Francji.

Sytuacja może diametralnie się zmienić po sezonie. Wówczas "Czerwone Diabły" mają zatrudnić nowego szkoleniowca. Najpoważniejszymi kandydatami w tej chwili są Erik Ten Hag i Mauricio Pochettino, a więc trener PSG.

Trener klubu ekstraklasy dostał ofertę od niemieckiego giganta