PSG ma niewiarygodną ofertę dla Mbappe. 100 milionów za sam podpis, a to dopiero początek

Kylian Mbappe od kilku miesięcy konsekwentnie odrzuca kolejne propozycje nowego kontraktu od PSG. Nie jest tajemnicą, że 23-latek marzy o grze w Realu Madryt. Do stolicy Hiszpanii mógł przenieść się już latem ubiegłego roku, jednak wówczas PSG odrzuciło ofertę sięgającą blisko 100 milionów euro.

PSG kusi Mbappe niewiarygodnymi pieniędzmi. Bajeczna oferta skłoni go do pozostania w Paryżu?

Umowa Mbappe z paryżanami wygasa już z końcem czerwca. W klubie ze stolicy Francji nie ustają jednak w wysiłkach, by zatrzymać największą gwiazdę zespołu. Katarskim właścicielom PSG zależy, by Mbappe pojechał na mundial w ich ojczyźnie jako właśnie zawodnik Paris Saint-Germain. Utrata jednego z najlepszych piłkarzy świata tuż przed turniejem byłaby dla nich wielką klęską wizerunkową.

Kilka dni temu "Marca" informowała, że Kylian Mbappe otrzymał bajeczną ofertę PSG. Mistrzowie Francji zaproponowali piłkarzowi czek in blanco. 23-latek miał wpisać kwotę, za jaką zgodziłby się zostać w drużynie. Nawet taka oferta nie przekonała go jednak do zmiany zdania.

Włodarze PSG jednak nadal się nie poddają. "Le Parisien" donosi o kolejnej próbie zatrzymania piłkarza. Tym razem na stole znalazł się podobno dwuletni kontrakt. Jeśli Mbappe go podpisze, będzie zarabiał 50 milionów euro za sezon. Za samo złożenie podpisu otrzyma też premię w wysokości 100 milionów euro.

"To złoty kontrakt. Najnowsza propozycję, która - jak ma nadzieję PSG - przechyli szalę we właściwym kierunku. Aby utrzymać Mbappe nic nie jest zbyt dobre, zbyt wysokie czy zbyt drogie. Klub pracuje za kulisami, by przedłużyć kontrakt swojego najlepszego gracza" - czytamy we francuskim dzienniku. Na razie nie wiadomo, jak zareagował na tę ofertę gwiazdor.

Kylian Mbappe w tym sezonie rozegrał dla PSG 34 mecze. W tym czasie zdobył 24 bramki i zanotował siedemnaście asyst.

