Nagły zwrot w kwestii transferu Mbappe. Real przestał być wyborem nr 1

Kylian Mbappe był kluczową postacią w we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Realem Madryt. To właśnie on zdobył gola w doliczonym czasie gry i przesądził o wygranej paryżan 1:0. To spotkanie zdaniem niektórych miał pokazać Francuzowi, że transfer do "Królewskich" może nie być dla niego najlepszą opcją.

Wygrana z Realem Madryt wpłynie na decyzję Kyliana Mbappe? Piłkarz zaprzecza

Kataloński dziennik "Sport" uważa, że Kylian Mbappe ma być rozczarowany poziomem zaprezentowanym przez Real we wtorkową wieczór na Parc des Princes i myśli o odrzuceniu oferty z Madrytu. Francuz ponoć przestał wierzyć w projekt Florentino Pereza. Sam zainteresowany zaprzeczył takim spekulacjom.

- Ten mecz nie wpływa na moją przyszłość. Wciąż o niej nie zdecydowałem. Daję z siebie wszystko, a zobaczymy, co stanie się w przyszłym sezonie - powiedział strzelec jedynej bramki w tym spotkaniu przed kamerami francuskiego Canal+.

Warto podkreślić, że katalońska prasa nierzadko lubi robić zamieszanie w sprawie tego, co dzieje się na Santiago Bernabeu, jednak w tej informacji może być ziarno prawdy, niekoniecznie związane z utratą wiary w Real. 23-latka ma bowiem poważnie kusić gra w Premier League, a konkretnie w Liverpoolu.

Gwiazdor PSG ma być zachwycony trenerem Liverpoolu

Kylian Mbappe według angielskich mediów ma brać pod uwagę transfer właśnie do Liverpoolu. Wszystko ze względu na Jurgena Kloppa, który ma imponować atakującemu. "Ten trener zapewnia dużą jakość sportową i zbudowanie ciekawego projektu sportowego, który mógłby przez lata triumfować w Lidze Mistrzów. To jest dla piłkarza atrakcyjne" - donosi "Daily Mail".

To samo źródło sugeruje jednak, że przejście na Anfield Road nie jest jedyną opcją rozważaną przez Francuza. "Kylian Mbappe jest otwarty na dołączenie do Liverpoolu, ale według różnych doniesień nie wykluczył również pozostania w PSG" - czytamy na stronie dziennika.

Rewanż między PSG a Realem odbędzie się 9 marca w Madrycie. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, to wówczas Mbappe może oficjalnie poinformować o decyzji na temat swojej przyszłości. Z kolei spotkanie rewanżowe pomiędzy Liverpoolem a Interem Mediolan zostanie rozegrane dzień wcześniej. "The Reds" wygrali w środę na wyjeździe pierwsze starcie z podopiecznymi Simone Inzaghiego 2:0 po golach Roberto Firmino i Mohameda Salaha.

