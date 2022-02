Shaqiri pobił rekord transferowy i zagra z Polakiem. Douglas Costa też ma nowy klub

Klub z Chicago szykuje się do rozpoczęcia nowego sezonu MLS. W ubiegłych rozgrywkach drużyna z tego miasta zajęła dopiero 12. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, dlatego przed startej tegorocznej kampanii władze klubu nie szczędziły na nowych zawodników.

Rekordowy transfer Shaqiriego

Kilka tygodni temu Chicago Fire ogłosiło sprowadzenie Kacpra Przybyłki, na którego sprzedaży Philadelphia Union zarobiła nieco ponad milion euro. W międzyczasie klub zasiliło kilku innych zawodników, a ostatnie z tych wzmocnień z pewnością rozbudzi nadzieje kibiców na najbliższy sezon.

Chicago Fire za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiło transfer Xherdana Shaqiriego, który złożył podpis pod kontraktem ważnym do końca grudnia 2024 roku. Władze ekipy z MLS zapłaciły za 30-latka nieco ponad 6,8 mln euro, co jest najwyższym wydatkiem na jednego zawodnika w historii klubu. Wcześniej to miano należało do Federico Navarro, za którego w sierpniu ubiegłego roku zapłacono 4,5 mln euro.

Krótki okres gry Shaqiriego we Francji

Shaqiri zdecydował się na transfer do USA po zaledwie półrocznej przygodzie w Olympique Lyon. W barwach francuskiego zespołu Szwajcar rozegrał 16 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.

100-krotny reprezentant Szwajcarii jest niezwykle doświadczonym piłkarzem. Rozpoczynał karierę w FC Basel, z którego w 2012 roku przeniósł się do Bayernu Monachium. W ciągu 2,5 roku gry w Bawarii sięgnął łącznie po aż dziewięć trofeów. Po krótkim wypożyczeniu do Interu Shaqiri następnie trafił do Premier League, gdzie występował w barwach Stoke City i Liverpoolu.

MLS w ostatnim czasie staje się coraz bardziej atrakcyjnym wyborem dla coraz lepszych piłkarzy. Znany dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że barwy LA Galaxy zasili Douglas Costa (wypożyczony obecnie z Juventusu do Gremio Porto Alegre), natomiast ekipę Atlanta United za niemal 15 milionów euro zasilił utalentowany Argentyńczyk Thiago Almada z Velez Sarsfield.