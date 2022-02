Anglicy wkraczają do akcji ws. transferu Haalanda. Kusząca kwota odstępnego

Spekulacje na temat przyszłości gwiazdora Borussii Dortmund trwają od dłuższego czasu. Choć sam 21-latek jeszcze nie zapowiedział, na jaki ruch się zdecyduje, cały czas poszerza się lista europejskich gigantów, którzy chcieliby go do siebie sprowadzić. Do akcji wkroczył również mistrz Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo Katastrofa Borussii Dortmund coraz bliżej. "Transfer Haalanda może być przesądzony. Idealny kierunek" [SEKCJA PIŁKARSKA #77]

Problemy Barcelony po sprowadzeniu Aubameyanga. Xavi musi wybrać

Olbrzymi wydatek na Haalanda

Latem tego roku w życie wejdzie klauzula odstępnego, która widnieje w kontrakcie Erlinga Haalanda z Borussią Dortmund. Zgodnie z jej treścią norweski napastnik będzie mógł zmienić pracodawcę za "jedynie" 75 milionów euro. Nie da się jednak ukryć, że kwota transferu z pewnością będzie znacznie wyższa.

Oprócz samej kwoty za przenosiny Haalanda, w ramach transakcji przyszły klub 21-latka będzie musiał zapłacić solidną prowizję dla agenta Mino Raioli, jego ojca, zapewne wysokie wynagrodzenie oraz premię za podpis dla zawodnika. Z tego powodu na tak olbrzymi wydatek mogą sobie pozwolić jedynie najbogatsze kluby.

Manchester City postara się o Haalanda

Sam Haaland kilkukrotnie zapowiadał, że jego marzeniem jest zagranie pewnego dnia w Realu Madryt. Na ten moment jednak lista klubów zainteresowanych sprowadzeniem 21-latka jest szersza. Według informacji zamieszczonych przez "The Athletic" do tego grona dołączył Manchester City, który chce przekonać Norwega do transferu.

Co prawda podczas zimowego okienka transferowego mistrz Anglii sprowadzić utalentowanego Juliana Alvareza z River Plate, jednak jest on brany pod uwagę jedynie w kontekście przyszłości. Z tego powodu młody Argentyńczyk trafił na wypożyczenie powrotne do klubu ze swojej ojczyzny.

Zaskakujący transfer byłego reprezentanta Polski. Trafił do piątej ligi

Wiele wskazuje na to, że latem Manchester City będzie zaciekle walczył o podpis Erlinga Haalanda. Najpierw jednak klub musi przekonać samego Norwega, że wybór takiego kierunku będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem.