Borussia Dortmund znalazła następcę Haalanda. Daje 45 mln euro

Choć kontrakt najlepszego strzelca Borussii Dortmund jest ważny do końca czerwca 2024 roku, po zakończeniu obecnego sezonu dojdzie do ważnego wydarzenia. Uruchomiona zostanie zapisana w jego umowie klauzula, zgodnie z którą będzie mógł odejść do klubu, który zapłaci za niego kwotę 75 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Cały świat zachwyca się Haalandem. "Dortmund to dla niego przystanek przed wielkimi klubami"

Stadion Camp Nou może zmienić nazwę! FC Barcelona jest gotowa

Borussia przygotowuje się na odejście Haalanda

Jeżeli Erling Haaland rzeczywiście odejdzie z BVB, część zarobionej na nim kwoty zostanie przeznaczona na jego następcę. "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że klub z Bundesligi będzie chciał zapewnić sobie bezpieczeństwo jeszcze w styczniu i podczas zimowego okienka transferowego spróbuje sprowadzić napastnika.

Według włoskiego dziennika numerem jeden na liście życzeń Borussii Dortmund jest Gianluca Scamacca z Sassuolo. Borussia ponoć złożyła już pierwsza ofertę za 23-latka, która opiewała na 45 milionów euro. Transakcja rzekomo miałaby zostać dopięta jeszcze w styczniu, jednak drugą część obecnego sezonu napastnik spędziłby jeszcze we włoskim klubie.

Scamacca niechętny do przenosin do Niemiec

Borussia Dortmund nie jest jednak jedynym klubem, który wyrażał chęć sprowadzenia 23-latka. Scamacca wpadł również w oko władzom Interu Mediolan, które ponoć poczyniły już pierwsze kroki w celu jego sprowadzenia. Sam zawodnik również ma być bardziej skłonny do przenosin do włoskiego klubu, niż do wyjazdu do Bundesligi.

Michniewicz może wrócić do pracy. I to gdzie! Już spotkał się z prezesem

Gianluca Scamacca jest drugim najlepszym strzelcem Sassuolo w tym sezonie. 23-latek w 23 występach we wszystkich rozgrywkach strzelił dziewięć goli. Więcej trafień ma od niego tylko Domenico Berardi, który 10 razy pokonywał bramkarzy rywali.