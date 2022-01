Bomba Liverpoolu na koniec okna transferowego. Podkradli piłkarza rywalom

Nominalny lewy pomocnik w ostatnich miesiącach był wręcz rozchwytywany przez angielskie kluby. Już podczas letniego okienka spekulowano, że o jego podpis powalczą Everton, Newcastle United, Manchester City, Liverpool czy Tottenham. Ostatni z tych klubów w styczniu zaoferował za 25-latka 45 milionów euro i 10 milionów euro bonusów. FC Porto odrzuciło tę propozycję.

Liverpool finalizuje transfer Luisa Diaza

Wiele wskazywało na to, że odrzucenie oferty przez portugalski klub sprawi, że Luis Diaz przynajmniej zimą nie zmieni otoczenia. Inaczej sprawa mogłaby się przedstawiać w chwili, gdyby do FC Porto wpłynęła kolejna, bardziej atrakcyjna propozycja. Tak się właśnie stało.

Paul Joyce z "The Times" i David Ornstein z "The Athletic" poinformowali, że Liverpool złożył znacznie bardziej atrakcyjną ofertę za kolumbijskiego pomocnika. "The Reds" mieli zaoferować za Diaza około 45 milionów funtów, a kolejne 15 milionów dopłacić w ramach bonusów. W ten sposób Liverpool uruchomi klauzulę znajdującą się w kontrakcie 25-latka, która wynosi 80 milionów euro.

Niebawem testy medyczne Luisa Diaza

Liverpool zaplanował na ten weekend testy medyczne dla Luisa Diaza. Dojdzie do nich w Argentynie. Na miejscu pojawi się delegacja angielskiego klubu. 25-latek przebywa obecnie na zgrupowaniu swojej reprezentacji, która w piątkowy wieczór zagra z Peru. Po spotkaniu z kolei uda się do Argentyny, z którą Kolumbia zagra we wtorek.

Luis Diaz jest zawodnikiem FC Porto od lipca 2019 roku. W obecnym sezonie Kolumbijczyk rozegrał 28 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 16 goli i zanotował sześć asyst. Łącznie w portugalskim klubie wystąpił w 125 meczach, strzelając w nich 41 bramek i notując 19 asyst.