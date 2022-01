Pogba coraz bliższy odejścia z MU. Jest główny zainteresowany jego pozyskaniem

Plotki związane z ewentualnym odejściem Paula Pogby z klubu z Old Trafford związane są z faktem, że 30 czerwca wygasa jego kontrakt. Co prawda Manchester United liczył na przedłużenie umowy i związanie się z 28-latkiem na dłużej, jednak sam zawodnik niezbyt chętnie podchodzi do tego tematu.

PSG zainteresowane Pogbą

Znany dziennikarz Fabrizio Romano niedawno informował, że w ostatnich tygodniach Manchester United zintensyfikował starania o przedłużenie kontraktu Pogby. Francuz miał mieć ponoć przedstawioną ofertę gotowej umowy, jednak do tej pory mistrz świata z 2018 roku nie zdecydował się na złożenie podpisu.

Francuskie media przekazały, że PSG będzie starało się wykorzystać tę sytuację. Jeżeli Pogba rzeczywiście nie będzie chciał pozostać na Old Trafford, klub z Parc des Princes najpewniej zaoferuje mu indywidualny kontrakt. Starania o 28-latka mają być wynikiem niezbyt dobrego początku przygody Georginio Wijnalduma.

Manchester znalazł następcę Pogby?

Niewykluczone, że najnowsze spekulacje na temat zainteresowania Pogbą ze strony PSG wpływają na inne spekulacje. Włoskie media przekazały, że władze Manchesteru United coraz poważniej przyglądają się Fabianowi Ruizowi z Napoli. Hiszpan mógłby być naturalnym następcą Francuza, jeśli ten zdecydowałby się odejść z klubu.

W obecnym sezonie Paul Pogba rozegrał 13 meczów we wszystkich rozgrywkach - dziewięć w Premier League i cztery w Lidze Mistrzów. Zanotował łącznie siedem asyst (wszystkie w lidze). Od listopada jednak Francuz leczy kontuzję uda.