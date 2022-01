Teodorczyk znalazł nowy klub. Był bezrobotny zaledwie kilka dni

29 grudnia Łukasz Teodorczyk oficjalnie odszedł z Udinese Calcio, którego zawodnikiem był od sierpnia 2018 roku. Jego okres bezrobocia nie potrwa jednak długo. W najbliższym czasie 19-krotny reprezentant Polski ma zostać nowym piłkarzem Vicenzy.

Teodorczyk podpisze kontrakt z Vicenzą

Przyszły klub Teodorczyka obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie B. Polski napastnik nie będzie musiał się jednak obawiać ewentualnej gry w Serie C. Gdyby Vicenza zakończyła sezon na miejscu spadkowym, Teodorczyk będzie mógł odejść. W przeciwnym wypadku jego umowa automatycznie zostanie przedłużona o kolejny rok.

Kariera Łukasza Teodorczyka w Udinese nie była udana. Do włoskiego klubu trafił w 2018 roku z Anderlechtu za 3,5 miliona euro i od tamtego czasu rozegrał dla klubu 32 spotkania, w których strzelił tylko jedną bramkę. W tym sezonie 30-latek nie rozegrał ani jednego spotkania.

Polski napastnik zaczynał karierę w Polonii Warszawa, z której w 2013 roku przeniósł się do Lecha Poznań. Rok później trafił do Dynama Kijów, z którego najpierw był wypożyczony do Anderlechtu, a następnie definitywnie wykupiony przez belgijski klub. Sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniu w RCS Charleroi.