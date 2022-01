35 mln euro za sezon dla Lewandowskiego? Sensacyjne informacje o nowym klubie

Nie milkną echa przyszłości Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt z Bayernem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Jak podał powołujący się na "źródła zbliżone do katarskich właścicieli klubu". portal sportowy24.pl, kapitana polskiej kadry może trafić do PSG. W grę wchodzą także ogromne pieniądze dla Polaka.

Według portalu katarscy właściciele klubu mieli przekazać, iż latem tego roku Lewandowski może zostać nowym kolegą klubowym Leo Messiego. PSG ponoć szuka zastępstwa dla Kyliana Mbappe, który ma się przenieść do Realu Madryt i to właśnie Polak ma być pierwszym wyborem. Portal przekazał także, że to właśnie wizyta na gali Złotej Piłki organizowana przez "France Football" w Theatre du Chatelet mogła mieć drugie dno. Dodatkowo o tym, że Lewandowski miał otrzymać propozycję od PSG mają świadczyć kurtuazyjne wypowiedzi na temat Leo Messiego, który od niedawna w PSG.

Co jednak najciekawsze, kapitan reprezentacji Polski ma otrzymać lukratywny kontrakt zapewniający mu zarobki na identycznym poziomie, co Argentyńczyk. Obecnie Messi zarabia w Paryżu 35 milionów euro netto za sezon. Umowa miałaby obowiązywać przez dwa lata z opcją przedłużenia jej o kolejny rok. Warunkiem do tego miałoby być spełnienie przez "Lewego" określonych warunków dotyczących liczby rozegranych meczów i strzelonych goli.

To jednak nie koniec sensacyjnych doniesień. Władze Bayernu Monachium miały dowiedzieć się o propozycji PSG, stąd na stole zaproponowali nowy, wyższy kontrakt dla piłkarza. Obecnie Robert Lewandowski zarabia w Bayernie Monachium około 21 milionów euro za sezon. Według nowej umowy piłkarz ma otrzymać 25 milionów euro.

Robert Lewandowski trafił do Bayernu w 2014 roku. W tym sezonie Polak strzelił już 19 goli w 17 spotkaniach ligowych.