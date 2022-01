Dziennikarz zdradził nowe informacje ws. Mbappe. Wiadomo, kiedy odejdzie z PSG

Wiele wskazywało na to, że pod koniec sierpnia ubiegłego roku Kylian Mbappe przeniesie się do Realu Madryt. Władze klubu ze stolicy Hiszpanii złożyły oficjalną ofertę za Francuza, jednak PSG postanowiło ją odrzucić z nadzieją na pozostanie swojej gwiazdy na Parc des Princes.

Real czeka na Mbappe

Taka decyzja PSG sprawiła, że wszystko pozostało w rękach Mbappe. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca, przez co od 1 stycznia może bez przeszkód negocjować z innymi klubami kwestię indywidualnego kontraktu. Co więcej, z uwagi na wygasającą umowę 23-latek będzie mógł przenieść się do nowej drużyny za darmo.

Wszystko mogło się zmienić jeszcze w grudniu. Wówczas presja ze strony PSG w sprawie podpisania nowego kontraktu przez Mbappe była bardzo duża. Klub naciskał, aby Francuz pozostał jeszcze na kilka lat w stolicy Francji, a dopiero później przeniósł się do Realu Madryt. Póki co jednak nic takiego się nie wydarzyło.

"Mbappe ogłosi odejście z PSG po dwumeczu z Realem"

Nowe informacje w programie "Chiringuito" przekazał znany dziennikarz Josep Pedrerol, który od kilku miesięcy bacznie przygląda się sadze z udziałem Francuza. Jego zdaniem do ogłoszenia odejścia z PSG przez 23-latka dojdzie już w lutym, przy okazji pojedynku obu klubów w Lidze Mistrzów.

- Co wydarzy się w najbliższych tygodniach? Cisza. Cisza z obu stron: Mbappé i Realu Madryt, bo PSG nie ma tu żadnego znaczenia. Cisza. Jest bardzo ważny dwumecz Realu z PSG. Co mogłoby wydarzyć się po nim? Albo pytając inaczej: co na pewno się po nim wydarzy? Mbappé ogłosi swoje odejście z PSG - cytuje słowa Pedrerola portal RealMadryt.pl.

Zdaniem dziennikarza Francuz nie wskaże jednak, że zamierza odejść do Realu. - Mbappé powie, że opuszcza PSG. W żadnym wypadku nie powie jednak, że odchodzi do Realu Madryt. Nie trzeba szukać daleko: David Alaba zrobił to samo. Alaba ogłosił pożegnanie z Bayernem, ale nie powiedział, że odchodzi do Realu Madryt, a znał już swój los - czytamy dalej.

Po ostatecznym fiasku rozmów w sierpniu ubiegłego roku Kylian Mbappe w dalszym ciągu jest kluczową postacią PSG. W obecnym sezonie 23-latek rozegrał 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 15 goli i zanotował 15 asyst.