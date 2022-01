Media: Wielki transfer potwierdzony w 95%. "Brakuje szczegółów"

FC Barcelona i Juventus rzekomo osiągnęły już całkowite porozumienie w sprawie wypożyczenia hiszpańskiego napastnika na okres sześciu miesięcy. Dodatkowo uzgodniona została umowa z Atletico Madryt na wykonanie przyszłej opcji zakupu, w ramach której "Rojiblancos" będą musieli zapłacić "Dumie Katalonii" 40 milionów euro za Antoine'a Griezmanna.

Xavi liczy na Moratę. Ma zagrać w hitowym meczu z Realem

Alvaro Morata oczekuje dopięcia ostatnich szczegółów przez jego agenta Juanmę Lopeza. Dotyczą one poddania się badaniom lekarskim i złożenia podpisu pod kontraktem. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, wypożyczenie zostanie potwierdzone do środy. Dzięki temu 29-latek będzie do dyspozycji Xaviego po środowym meczu w Copa del Rey przeciwko Linares.

Menedżer Barcy liczy na to, że będzie mógł liczyć na Moratę już w meczu o Superpuchar z Realem Madryt 12 stycznia. Xavi zdaje sobie jednak sprawę, że do tego czasu klub będzie musiał podjąć kilka niezbędnych działań w celu zwolnienia funduszy w budżecie przeznaczonym na wynagrodzenia.

Barca pożegna się z dwoma piłkarzami

W styczniu FC Barcelona dokona rejestracji pięciu zawodników. Oprócz nieuchronnego przybycia Moraty i wcześniej sprowadzonego Ferrana Torresa, Barca oficjalnie zarejestruje Daniego Alvesa, a także Gaviego i Nico, którzy do tej pory oficjalnie byli zawodnikami drugiego zespołu.

W celu uszczuplenia klubowych funduszy FC Barcelona jest zmuszona do pożegnania się z dwoma piłkarzami, którzy pobierają wysokie wynagrodzenia, a nie mają zbyt dużego wkładu w grę drużyny. Są to Samuel Umtiti i Philippe Coutinho, który w tym miesiącu mają zmienić otoczenie.