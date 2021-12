Barcelona się nie zatrzymuje. Chce kolejnego transferu z Premier League

W świetle słabej pierwszej połowy sezonu klub ze stolicy Katalonii szuka możliwości, aby wzmocnić najbardziej wymagające pozycje. Wśród nich jest prawa strona defensywy, która od dłuższego czasu jest bolączką Barcy, a Sergino Dest nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań.

Azpilicueta bliski transferu do Barcy

Niewykluczone, że 21-latek niebawem odejdzie z FC Barcelony. Dest znalazł się na celowniku między innymi Bayernu Monachium, który dostrzega potencjał w Amerykaninie. Początkowo spekulowano, że jego miejsce w stolicy Katalonii mógłby zająć Noussair Mazraoui z Ajaksu Amsterdam.

Jak wynika z informacji przekazanych przez dziennikarza Gerarda Romero, w miejsce Desta na Camp Nou może trafić inny zawodnik. Klub interesuje się kapitanem Chelsea Cesarem Azpilicuetą, który występuje na Stamford Bridge nieprzerwanie od 2012 roku.

Barca może skorzystać na wygasającym kontrakcie Azpilicuety

Dużym ułatwieniem przy potencjalnym transferze 32-latka jest fakt, że po zakończeniu obecnego sezonu jego kontrakt z Chelsea wygasa. Co prawda brytyjskie media w ostatnich tygodniach podawały, że hiszpański prawy obrońca niebawem złoży podpis pod nową umową, jednak Romero twierdzi nieco inaczej.

Według jego informacji Azpilicueta uzgonił już wszystkie szczegóły indywidualnego kontraktu z FC Barceloną, a do potwierdzenia transferu brakuje już tylko szczegółów. Coraz więcej zatem wskazuje na to, że po ponad 11 latach 32-latek wróci do ojczyzny.

We wtorek FC Barcelona potwierdziła pierwszy zimowy transfer. Za kwotę 55 milionów euro sprowadziła Ferrana Torresa z Manchesteru City.