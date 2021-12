Krzysztof Piątek może odejść z Bundesligi. Jest oferta dla Polaka

Niemiecki dziennik "Bild" kilka dni temu poinformował, że już zimą Hertha Berlin może się pozbyć Krzysztofa Piątka. Niechciany w stolicy Niemiec reprezentant Polski miał zostać wystawiony na sprzedaż. Okazuje się, że jak dotąd napłynęła co najmniej jedna oferta jego wykupu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

To już pewne! Robert Lewandowski odbierze nagrodę

Galatasaray chce ściągnąć Krzysztofa Piątka

Dziennikarz tureckiego serwisu "Fanatik" Yakup Cinar przekazał, że Galatasaray Stambuł złożyło oficjalną propozycję wypożyczenia byłego napastnika Milanu. Co jednak ważne, w ofercie zastrzeżono również opcję wykupu, która pozwoliłaby tureckiemu klubowi na definitywny transfer Polaka po sezonie.

Klub ze Stambułu ponoć prowadzi wzmożone poszukiwania nowego środkowego napastnika. Wszystko za sprawą poważnej kontuzji, której niedawno doznał Mbaye Diagne, a także Pucharu Narodów Afryki, na który najpewniej uda się Mostafa Mohamed.

Trudna sytuacja Piątka w Berlinie

Jak dotąd niemieckie media nie przekazały żadnych informacji na temat reakcji klubu z Berlina na ofertę, a także decyzji samego zawodnika. Trudno się jednak spodziewać, że pozycja polskiego napastnika w niemieckim klubie ulegnie zmianie. W ostatnich pięciu spotkaniach w Bundeslidze Krzysztof Piątek przebywał na boisku przez zaledwie 38 minut.

Żona Gerda Muellera pyta Roberta Lewandowskiego: Ile jeszcze?

26-latek występuje w barwach klubu ze stolicy Niemiec od końca stycznia 2020 roku. W obecnym sezonie rozegrał 10 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 15 milionów euro, a jego kontrakt z Herthą jest ważny do końca czerwca 2025 roku.