Gwiazdor Arsenalu otwarcie o swojej przyszłości. Chce odejść z klubu

W obecnym sezonie Alexandre Lacazette nie jest pierwszym wyborem dla Mikela Artety. Francuz wystąpił jak dotąd w siedmiu spotkaniach Premier League, z czego tylko w czterech ostatnich znalazł się w wyjściowym składzie. Niewykluczone, że są to jego ostatnie miesiące w Londynie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Skupienie się na samym wyniku nic nie daje. Najważniejsze, by zagrać dobry mecz". Rozmowa z selekcjonerką reprezentacji Polski w piłce nożnej

Media: Arsene Wenger wróci do Arsenalu? "Dobrze byłoby mieć go bliżej"

Lacazette otwarcie o chęci odejścia z Arsenalu

Francuski napastnik jest zawodnikiem Arsenalu od 2017 roku. Na skutek braku powodzenia w rozmowach na temat przedłużenia umowy, a także niepewnego miejsca w wyjściowym składzie zespołu z Londynu Lacazette oznajmił, że już od początku stycznia będzie szukał możliwości przenosin do miejsca, w którym będzie mógł liczyć na regularną grę.

W niedawnym wywiadzie dla francuskiego serwisu informacyjnego Telefoot 30-latek przyznał, że rozważa zmianę klubu. - Moi agenci zaczynają się rozglądać za nowym miejscem. Wciąż jest wiele niewiadomych, ale wolę poczekać do stycznia i dopiero wtedy podejmować jakieś decyzje - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Niepewny dalszy kierunek Francuza

Alexandre Lacazette przeniósł się do Arsenalu z Olympique Lyon. Przez cztery lata gry w ekipie "Kanonierów" francuski napastnik wystąpił w 180 spotkaniach, w których strzelił 68 goli i zanotował 29 asyst. Z ekipą "Kanonierów" sięgnął po dwa trofea - Puchar Anglii i Superpuchar Anglii.

Media: Man United porozumiał się z nowym trenerem. Kibice proszą o potwierdzenie... Spartaka Moskwa

Przed transferem do Arsenalu Lacazette był mocno łączony z przenosinami do Atletico Madryt. Hiszpańskie media twierdzą, że niewykluczony jest jego transfer do Hiszpanii, ale także do Francji. Na ten moment jednak ani sam zainteresowany, ani media nie wskazały żadnych konkretnych kierunków, jakie 30-latek mógłby obrać.