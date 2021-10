Mama Kyliana Mbappe wygadała się! Zwrot akcji ws. transferu

Kylian Mbappe był bohaterem ostatniego letniego okienka transferowego. Gwiazdor PSG był w pewnym momencie bardzo blisko przenosin do Realu Madryt i choć sam Francuz zwrócił się do władz swojego klubu z prośbą o umożliwienie zmiany klubu, ostatecznie napastnik został na Parc des Princes. Sporo jednak wskazuje na to, że prędzej czy później trafi do Madrytu.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni mogą zastąpić Messiego i Ronaldo! Ta zmiana dzieje się na naszych oczach

Włosi wygwizdali swojego bohatera Euro 2020. "Nie jesteś tu mile widziany"

Mama Kyliana Mbappe zdradza co z przyszłością jej syna

W ostatnich tygodniach w mediach można było znaleźć szereg informacji dotyczących przyszłości Mbappe i wątpliwości co do jego dalszej gry w stolicy Francji. Spekulacje postanowiła zakończyć mama 22-latka Fayza Lamari, która udzieliła wywiadu dziennikowi "Le Parisien". - W tej chwili rozmawiamy z PSG o przedłużeniu umowy i wszystko idzie dobrze - miała powiedzieć kobieta.

Obecny kontrakt Kyliana Mbappe z paryżanami jest ważny do 30 czerwca 2022 roku. Oznacza to, że już na początku stycznia Francuz będzie mógł rozmawiać z innymi klubami bez żadnych konsekwencji. To z kolei oznacza, że PSG nie zarobiłoby na nim ani jednego euro.

Niejasna przyszłość Kyliana Mbappe w klubie ze stolicy Francji

Informacje przekazane przez mamę Kyliana Mbappe są całkowicie sprzeczne z tym, co dotychczas było wiadomo na temat jego sytuacji. Sam 22-latek zapowiadał latem, że chce zmienić otoczenie i wszystko wskazywało na to, że w 2022 roku będzie ustalał warunki umowy z Realem Madryt.

Polak wśród najlepszych piłkarzy czołowych lig! Ale to nie Lewandowski

Kylian Mbappe po wielu letnich spekulacjach i plotkach ostatecznie pozostał w PSG i od początku sezonu jest ważną postacią zespołu. Do tej pory 22-latek rozegrał 11 meczów w Ligue 1 i Lidze Mistrzów, w których strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst.