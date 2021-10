Po słowach Pereza wszystko stało się jasne! Wiemy, kiedy Mbappe trafi do Realu

Ostatniego lata saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe ciągnęła się przez długi czas. W pewnym momencie wydawało się, że Francuz jest bardzo bliski przenosin do stolicy Hiszpanii, jednak ostatecznie paryżanie postawili na swoim i zatrzymali jedną z gwiazd zespołu.

Kylian Mbappe chciał odejść do Realu

Szczególnie interesującą kwestią w przypadku nieudanego transferu Mbappe do Realu Madryt jest fakt, że jego kontrakt z PSG wygasa w czerwcu przyszłego roku. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia co do nowej umowy, w przyszłym roku Francuz będzie mógł odejść za darmo, a klub ze stolicy Francji nie zarobi na nim wielkich pieniędzy.

Sam Mbappe również wyrażał chęć dołączenia do Realu. W wywiadzie dla "RMC Sport" 22-latek poinformował, że był gotowy na zmianę otoczenia. - Pod koniec lipca poinformowałem klub, że chcę odejść - powiedział francuski napastnik.

Florentino Perez z nadzieją na transfer Mbappe

W Madrycie wszyscy mają nadzieję, że w 2022 roku obie strony ponownie usiądą do negocjacji. Biorąc pod uwagę, że Mbappe będzie mógł odejść z PSG za darmo, nie powinny one przebiegać zbyt długo. Real jest pewny sprowadzenia 22-latka, dla którego taki transfer byłby spełnieniem marzeń.

Nadzieję na szybkie załatwienie sprawy ma również Florentino Perez, który w rozmowie z dziennikiem "El Debate" krótko podsumował plany klubu wobec Francuza. - Mamy nadzieję, że 1 stycznia wszystko uda się rozwiązać - zapowiedział prezes "Królewskich".

Kylian Mbappe ostatecznie pozostał w PSG i od początku sezonu jest ważną postacią zespołu. Do tej pory 22-latek rozegrał 11 meczów w Ligue 1 i Lidze Mistrzów, w których strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst.