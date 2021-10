Real Madryt znalazł alternatywę dla Mbappe. W tym sezonie błyszczy

Kylian Mbappe, który był bohaterem wielu spekulacji podczas ostatniego okienka transferowego wciąż pozostaje priorytetem dla Realu Madryt. Latem francuski napastnik był bardzo blisko przenosin do stolicy Hiszpanii, jednak ostatecznie do transferu nie doszło.

"The Athletic" ujawnia, dlaczego Kylian Mbappe nie trafił w tym oknie do Realu Madryt

Victor Osimhen alternatywą dla Mbappe

Mimo to 22-latek wciąż jest celem numer jeden dla wicemistrzów Hiszpanii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem władz klubu, Mbappe trafi do Realu w przyszłym roku jako wolny zawodnik. Nie można jednak wykluczyć, że w międzyczasie PSG podejmie kroki, które doprowadzą do zatrzymania swojego gwiazdora. Mówi się, że sternicy klubu ze stolicy Francji będą chcieli go nakłonić do przedłużenia kontraktu.

Jeśli zatem wydarzyłoby się coś nieoczekiwanego, Real Madryt pracuje nad planem B, aby nie pozostać z pustymi rękami. Włoska "La Gazzetta dello Sport" przekazała, że jednym z piłkarzy, który mógłby trafić na Santiago Bernabeu zamiast Kyliana Mbappe jest Victor Osimhen.

Napastnik Napoli jest jedna z wyróżniających się postaci obecnego sezonu Serie A. W sześciu ligowych spotkaniach Nigeryjczyk strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę, co sprawia, że jest jednym z najefektywniejszych napastników w całej Europie. We wrześniu na podobnym pułapie liczbowym znajdował się jedynie Karim Benzema.

Inne kluby również zainteresowane Osimhenem

Victor Osimhen trafił do Napoli w 2020 roku z Lille za 70 milionów euro. Jak się okazuje, jego przygoda z Neapolem może nie potrwać zbyt długo, bowiem poza Realem Madryt znalazł się on na celowniku także Chelsea, obu klubów z Manchesteru czy PSG. W przypadku ostatniego z tych klubów Nigeryjczyk miałby stanowić zastępstwo Kyliana Mbappe.

"LGdS" twierdzi, że w przyszłym roku Osimhen będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników w Europie. Inne włoskie media są przekonane, że Napoli może usiąść do rozmów na temat sprzedaży swojej gwiazdy, ale za kwotę nie niższą niż 70 milionów euro, jakie klub wydał na niego przed rokiem.